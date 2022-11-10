ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية في ايفون 14 – كل المعلومات الجديدة!

من المزايا الجديدة التي ضمنتها ابل في هواتف ايفون 14 وايفون 14 برو ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية لمكالمات الطواريء Satellite SOS لكنها حتى الآن غير متاحة، والآن تتكشف بعض المعلومات الجديدة عنها.

بداية من شهر نوفمبر

بحسب ابل، فإن خدمة مكالمات الطواريء عبر الأقمار الصناعية ستتوفر بدايةً من نهاية شهر نوفمبر 2022 على جميع إصدارات ايفون 14 وايفون 14 برو.

هذه الميزة هدفها بالأساس الاتصال بخدمات الطواريء في بلدك في حالة عدم شبكة اتصال خلوية متاحة، حيث تجعل الهاتف يتصل بالأقمار الصناعية عوضاً عن ذلك، ويرسل معلومات الاستغاثة والموقع الجغرافي إلى خدمات الطوارئ وذلك في خلال 15ثانية.

في كندا والولايات المتحدة أولاً

خدمة اتصالات الطواريء عبر الأقمار الصناعية سوف تتوفر أولاً في كندا والولايات المتحدة الأمريكية على أمل أن تتوفر في دول أخرى بالتتابع خلال الأشهر القادمة.

تكلفة 450 مليون دولار

هذه الميزة كلفت ابل نحو 450 مليون دولار أمريكي دفعتها كاستثمار لشركة Globalstar المتخصصة في مجال صناعة وإدارة الاقمار الصناعية.

هذه الميزة تعمل مع 24 قمراً صناعياً مملوك لشركة Globalstar وقد خصصت الشركة لها نحو 300 موظف.

خدمة مجانية لمدة عامين

هذه الخدمة ستكون مجانية لجميع المستخدمين لمدة عامين على الأقل، بعد ذلك قد تكون باشتراك رمزي. لم تطرق ابل إلى أسعار الاشتراكات لهذه الخدمة حتى الآن.

التفعيل مع تحديث iOS 16.2

ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية لمكالمات الطواريء سوف يتم تفعيلها على هواتف ايفون 14 وايفون 14 برو جميعها مع تحديث iOS 16.2 الذي لا يزال حالياً في الوضع التجريبي Beta.

نأمل أن تتوفر هذه الميزة قريباً في الدول العربية، وأن تكون الجهات المعنية أكثر مرونة في توفيرها للمستخدمين بالتعاون مع ابل لما لها من أهمية في إنقاذ حياة المستخدمين في حالات الطوارئ.