طبيب أسنان يحذر من علامات أربع لسرطان الفم لا يجب تجاهلها على الإطلاق

إنجلترا – نشر طبيب أسنان على حسابه “عبر “تيك توك” مقطع فيديو يوضح العلامات التحذيرية المختلفة لسرطان الفم، التي يجب على الناس الالتفات إليها.

وحقق مقطع الفيديو العائد للدكتور فيكاس برينغا، أكثر من 90 ألف مشاهدة. ويقول برينغا في مقطع الفيديو: “معدلات سرطان الفم آخذة في الارتفاع، كما أن معدل البقاء جراءه على قيد الحياة ضعيف لأنه يتم اكتشافه في مرحلة متأخرة جدا”.

وحث طبيب الأسنان الناس على أن يصبحوا أكثر وعيا للأعراض الرئيسية للمرض. وأوضح أن العلامات الأربع التي يحتاج الجميع إلى معرفتها تشمل:

– قرحة لا تلتئم

– خدراً ووخزاً في الشفتين أو الذقن أو اللسان

– بقعاً بيضاء أو حمراء على الجزء الداخلي من الفم

– أسناناً متذبذبة دون سبب مبرر

وعندما يتعلق الأمر بخطر الإصابة بسرطان الفم، أشار الدكتور نيل سيكا، طبيب الأسنان في Bupa Dental Care، إلى أن هناك بعض الأشياء الرئيسية التي يجب أن يكون المرضى على دراية بها.

وأوضح: “بشكل عام، يعد تعاطي الكحول والتبغ من أكثر المخاطر التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الفم. وهناك أيضا دليل يشير إلى أن الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري يمكن أن تكون مقدمة لسرطان الفم. وهناك عامل آخر يعزى إلى ضعف صحة الفم، وهو أنه إذا كانت هناك أسنان مكسورة أو خشنة، فيمكن أن تسبب تقرحات في الفم، قد تصبح سرطانية إذا لم تتمكن من الشفاء”.

وتابع: “في غضون ذلك، يمكن أن يزيد التعرض المفرط للشمس من مخاطر الإصابة بسرطان الفم، لذلك يجب أن يظل المرضى يقظين خلال فصل الصيف”.

وقال الدكتور سيكا إن أطباء الأسنان يبحثون في أثناء الفحوصات عن العلامات المحتملة، ويعد فحص سرطان الفم جزءا من الفحص المعتاد.

وأوضح أن أطباء الأسنان يفحصون رأس المريض ورقبته وداخل الفم والخدين والشفتين واللسان (بما في ذلك تحت اللسان) وظهر الحلق واللثة والأسنان.

وأضاف: “في بعض الحالات، قد تتلقى أيضا أشعة سينية، ستمنح طبيب أسنانك رؤية واضحة للتغييرات المحتملة على الهياكل”.

وبالإضافة إلى الفحوصات الدورية مع طبيب الأسنان، أوضح الدكتور سيكا أن هناك بعض الفحوصات التي يمكن القيام بها في المنزل.

وشرح قائلا: “فحص الفم سريع وسهل ويجب على كل شخص فوق سن 16 أن يقوم بفحوصات منزلية منتظمة. أولا، ارفع لسانك وابحث عن أي تغيرات غير عادية في اللون في فمك. واستخدم إصبع السبابة واضغط على أرضية فمك وأسفل لسانك لتحسس أي تورم أو كتل أو قروح. وبعد ذلك، افتح فمك واسحب خديك للخارج وابحث عن أي بقع حمراء أو بيضاء على خديك. ويمكنك أيضا استخدام إصبع السبابة للتحقق من وجود قروح أو كتل أو ألم”.

وينصح الدكتور سيكا باستخدام الإبهام والسبابة وتحريكهما ببطء على طول اللثة من الداخل والخارج، للبحث عن أي كتل أو نتوءات غير عادية.

وأضاف أن الفحص اليدوي الآخر يتضمن سحب الشفة العليا لأعلى والشفة السفلية إلى الأسفل للنظر داخل فمك بحثا عن أي تقرحات أو تغيرات في اللون.

وأخيرا، قال الدكتور سيكا إنه يجب عليك أيضا فحص وجهك وفكك بحثا عن أي تورم لم تلاحظه من قبل.

المصدر: ذي صن

