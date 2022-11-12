هل ينتعش سوق الايفون المستعمل من جديد؟

ارتفاعات كبيرة في أسعار الايفون في عدة دول حول العالم تدفع المستهلكين إلى العزوف عن شراء الإصدارات الجديدة واللجوء إلى شراء ايفون مستعمل أرخص سعراً عوضاً عن ذلك.

هذا الأمر يأتي بالتزامن مع أزمة اقتصادية عالمية، وارتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات المحلية والدولية أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار هواتف الايفون محلياً.

الايفون سلعة عالمية يتم شراؤها بالدولار الأمريكي وبيعها في الأسواق بالعملات المحلية، وحتى في حالة ثبات سعر الايفون نفسه تشهد الأسعار المحلية ارتفاعاً بسبب انخفاض قيمة العملات المحلية أمام الدولار الأمريكي.

لا يقتصر الأمر فقط على الدول النامية بل يشمل كذلك الدول ذات الاقتصاديات القوية، وهذا أدى إلى تغير في السلوك الاستهلاكي للعملاء الذين يودون اقتناء أجهزة ابل أو مستخدمي أجهزة ابل الذين يودون الترقية إلى إصدارات أحدث إلى شراء أجهزة مستعملة عوضاً عن الجديدة.

اليابان .. عودة سوق الايفون المستعمل

يشهد الين الياباني حالياً تراجعاً غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي حيث وصل لأقل قيمة له خلال الثلاثين عاماً الأخيرة. رغم كون الاقتصاد الياباني الثالث عالمياً، فقد خسر الين الياباني 22% من قيمته أمام الدولار في عام 2022.

هاتف ايفون 14 على سبيل المثال يُباع بسعر يبدأ من 799 دولار أمريكي. وبسبب تراجع سعر الصرف وعوامل أخرى، فإنه يُباع في اليابان بزيادة 20% عن هذا السعر.

هذا سبب اتجاه كثير من العملاء إلى شراء هواتف الايفون المستعملة والتي تُباع بطبيعة الحال بسعر أرخص، سبب آخر وراء ذلك هو عودة النشاط السياحي مرة أخرى بقوة داخل البلاد واتجاه السائحين إلى شراء هاتف ايفون مستعمل كهاتف ثانوي للعمل مع الشبكات المحلية.

مصر .. ارتفاع جنوني في أسعار الايفون

أزمة مماثلة يشهدها السوق المصري مشابهة للسوق الياباني، والتي سببها الأساسي انخفاض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار حيث فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته أمام الدولار خلال عام 2022.

حالياً تُباع هواتف ايفون 14 بإصداراتها المختلفة بأسعار تتراوح بين 35 إلى 60 ألف جنيه أو يزيد، وهذا أغلى بكثير من السعر العالمي عند التحويل من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري.

أحد الأسباب الأخرى التي أدت إلى ارتفاع أسعار الايفون في السوق المصري هو قلة المعروض من الايفون بسبب تراجع الاستيراد من الخارج، وعدم تواجد ابل في السوق المصري بشكل رسمي وإنما عبر وكلاء.

هذا أيضاً جعل سوق هواتف الايفون المستعملة ينتعش وينشط أكثر من السابق إذ لم يعد اقتناء هواتف الايفون الجديدة بأسعارها المبالغ فيها خياراً جذاباً لغالبية العملاء.

في جميع الأسواق تقريباً يمكن رصد نشاط مشابه في سوق هواتف الايفون المستعملة مدفوعاً بأسباب محلية وعالمية.

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