النظرة الأولى على هاتف شاومي 13 برو!

إذا كنت تتساءل كيف سيبدو هاتف شاومي 13 برو فلحسن الحظ لدينا اليوم تسريب جديد من موقع OnLeaks الذي كشف عن التصميم النهائي للهاتف بعد التعاون مع المُصمم الشهير Zouton.

تسريب عروض هاتف شاومي 13 برو المستندة على تصميمات CAD

كالعادة، عندما نحصل على تسريب خاص بموقع OnLeaks فاعرف مباشرةً أن الأمر يتعلق بتصميمات CAD وعلى مدار السنوات الماضية لم يخطأ هذا الموقع ولو لمرة واحدة في التنبؤ بالمظهر النهائي والتصميم العام للهواتف الذكية التي لم تصل إلى السوق بعد. لذا، وباختصار شديد، يمكنكم الثقة بهذا المصدر، وقد يكون هذا هو بالفعل التصميم الحقيقي لهاتف شاومي 13 برو.

من الواضح أن الجانب الخلفي مختلف قليلاً عما كنا نتوقعه. لست أعلم شخصياً مما إذا كان هذا التصميم سيكون مُرحب به على عكس التصميمات التي حصلنا عليها سابقاً أم سيكون الأمر مختلف من وجهة نظر المستخدم.

ولكن حاول ألا تدع التصميم والشكل العام يؤثر على قرارك النهائي نحو الهاتف، وتذكر دائماً أن هذا الوحش الكاسر سيحتوي على مستشعر كاميرا متطور قياس 1 إنش.

خلال الأيام القليلة الماضية ازدادت وتيرة التسريبات حول مستشعر الكاميرا الرئيسي بهاتف شاومي 13 برو. وجميع المصادر تؤكد على احتواء الهاتف على مستشعر قياس 1 بوصة.

في الواقع، المصدر لم يذكر أي شيء حول مستشعر الكاميرا، ولكن هذه المعلومات كان مصدرها Ice Universe وقد أكد أكثر من مرة على أن هاتف شاومي 13 برو سيحتوي على هذا المستشعر.

بالعودة إلى تصميمات CAD التي لدينا هنا اليوم، فمن الواضح أن الهاتف يمتاز بحواف نحيفة للغاية على طول الجوانب الأربعة، مع فتحة ثقب مركزية في منتصف الشاشة لإيواء كاميرا السيلفي وستكون الشاشة ذات تصميم منحني والجانب الخلفي سيكون منحني نسبياً وعلى ظهر الهاتف ثلاث كاميرات جنباً إلى جنب مع وحدة إضاءة Flash LED بداخل نتوء بارز من الغطاء الخلفي.

سيأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC

من المتوقع أن يتم تجهيز الهاتف بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 SoC وستكون الكاميرا الرئيسية على الهاتف عبارة عن مستشعر بدقة 50 ميجابكسل وهو مستشعر Sony IMX989 والذي يبلغ قياسه 1 إنش وهو نفس المستشعر المستخدم مع هاتف Xiaomi 12S Ultra وبالتأكيد سيستخدم الهاتف عدسات شركة Lecia الرائدة في التقنيات البصرية.

سيتوفر الهاتف بمجموعة مختلفة من الألوان والتي تشتمل على الأسود والأخضر والوردي والأبيض. شاشة الهاتف ستأتي قياس 6.65 إنش وسيمتاز الهاتف بمكبرات صوت ستريو مضبوطة بواسطة Harman Kardon وسيتم شحن الهاتف بواجهة MIUI 13 المستندة على أندرويد 13.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن هواتف شاومي 13 خلال شهر ديسمبر القادم وسيصل الهاتف إلى الأسواق العالمية اعتبارًا من بداية العام المقبل.