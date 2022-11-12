رصد أداء هاتف جالكسي S23 بلس على قاعدة بيانات GeekBench!

قبل أسبوعين تقريباً تم رصد نتائج الإصدارات الأمريكية لكل من جالكسي S23 و جالكسي S23 ألترا بمعالج سناب دراجون 8 الجيل الثاني على منصة معايير الأداء GeekBench.

اليوم، ظهرت نتائج النموذج الثالث بالسلسلة، جالكسي S23 بلس الذي يعمل بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC أيضاً. ظهر الهاتف على المنصة برقم إصدار SM-S916U وربما حرف U المتواجد في نهاية رقم الإصدار يشير إلى كونه الإصدار الخاص بسوق الولايات المتحدة، حيث تستخدم سامسونج لاحقة حرف N في رقم إصدار الهاتف المُخصص لسوق كوريا الجنوبية.

رصد نتائج هاتف جالكسي S23 بلس على منصة GeekBench

على كل حال، قائمة الهاتف على منصة GeekBench كشفت عن بعض مواصفات هاتف جالكسي S23 بلس الرئيسية، حيث يأتي الهاتف بمعالج كوالكم الرائد التالي، Snapdragon 8 Gen 2 SoC والذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن.

المعالج الجديد يحتوي على ثماني نوى معالجة مركزية ويحمل الاسم الرمزي Kalama ويمتاز بترتيب رباعي الكتلة إذ يحتوي الهاتف على نواة واحدة عالية الأداء ARM Cortex-X3 بسرعة تردد 3.36 جيجاهرتز ونواة واحدة متوسطة الأداء Cortex-A715 مُسجلة تردد سرعته 2.80 جيجاهرتز بالإضافة إلى نوى Cortex-A710 بتردد 2.80 جيجاهرتز ومجموعة النوى عالية الكفاءة Cortex-A510 بسرعة تردد 2.02 جيجاهرتز.

سيحتوي معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC على وحدة معالجة رسومية طراز Adreno 710. جدير بالذكر أن المعالج الجديد تم تصنيعه بدقة 4 نانوميتر بواسطة شركة TSMC. بالإضافة إلى ذلك فهو يحتوي على أحدث بنية من معمارية ARM للدفع بالمعالج بقوة في أداء الحوسبة.

أيضاً من المتوقع أن يشتمل المعالج على معالج رسومي متطور ووحدة معالجة عصبية مُحسنة. أما بالحديث عن هواتف جالكسي S23 فمن المتوقع أن تأتي بذاكرة عشوائية نوعها LPDDR5 ويُقال أن سامسونج سوف تستخدم شرائح UFS 4.0 فائقة السرعة من أجل التخزين.

أما بالنسبة لنتائج الهاتف على منصة GeekBench فلقد حقق هاتف جالكسي S23 بلس 1485 نقطة في أداء النواة الواحدة وسجل 4844 نقطة في الاختبار المستند على تعدد النوى.

بالإضافة إلى ذلك فلقد كشفت قائمة الهاتف على منصة معايير الأداء باحتوائه على ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، ويعمل الهاتف بواسطة نظام أندرويد 13. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون هناك متغيرات مختلفة من الهاتف بذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت رام وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.

سيشتمل الهاتف على بطارية بسعة 4700 مللي أمبير في الساعة ومجموعة كاميرات احترافية مُحسنة وسيعمل الهاتف بواسطة واجهة One UI 5.1 المخصصة من سامسونج.

من المتوقع الكشف عن هاتف جالكسي S23 بجانب أخوته الآخرين في الربع الأول من العام القادم، وتحديداً خلال شهر يناير، على الرغم من أننا لسنا متأكدين من الإطار الزمني المحدد للكشف عن هواتف السلسلة حتى الآن.