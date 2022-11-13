سلسلة جالكسي نوت 20 تتلقى أندرويد 13 في الخارج!

طرحت سامسونج تحديثاً برمجياً جديداً لسلسلة جالكسي نوت 20 في الولايات المتحدة. للأسف التحديث لا يستند على أندرويد 13 حيث حصل كل من جالكسي نوت 20 وجالكسي نوت 20 ألترا على التصحيح الأمني لشهر نوفمبر فقط. ومع ذلك، هذه الهواتف تقترب جداً من تلقيها لواجهة One UI 5.0 المستندة على أندرويد 13 حيث تم إطلاق التحديث بالفعل في عدة مناطق مختلفة.

التحديث الأمني الأخير سلسلة جالكسي نوت 20 متاح لمستخدمي إصدارات الهواتف الغير مغلقة من أجل المستخدمين على شبكات الهواتف الخلوية الداخلية بالولايات. لذا، من المتوقع أن يحصل جميع مستخدمي جالكسي نوت 20 في المناطق الأخرى على نفس التحديث خلال الأيام القادمة.

لحسن الحظ اهتمت سامسونج بتوضيح بعض التفاصيل التي يشتمل عليها تحديث SMR الأمني لشهر نوفمبر ومن الواضع أن هذا التحديث الأخير يجلب العديد من الإصلاحات لحل بعض المشاكل في النظام والتعامل مع عدد كبير من الثغرات الأمنية التي تم اكتشافها بواسطة جوجل بنظام التشغيل.

من خلال هذا التحديث تم إصلاح 30 ثغرة أمنية بواسطة جوجل، كما تمكنت سامسونج من إصلاح 26 مشكلة متعلقة بخصوصية وأمان بيانات المستخدمين مع هواتف جالكسي المؤهلة.

بالإضافة إلى ذلك، يجلب التحديث عدداً من الإصلاحات لبعض الخدمات والتطبيقات الافتراضية الخاصة بسامسونج ومن بينها DeviceManagement و MiscPolicy و Exynos و StorageManagerService و CallBGProvider والعديد من الخدمات الأخرى.

وفي الوقت الحالي، يتلقى كل من جالكسي نوت 20 و 20 ألترا الإصدارات الغير مغلقة في الولايات المتحدة هذه المجموعة من التصحيحات الأمنية.

في الحقيقة حصل كل من جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فولد 3 وجالكسي زد فليب 4 وجالكسي زد فليب 3 على هذا التحديث الأمني لشهر نوفمبر منذ أيام قليلة.

ومع ذلك، فإن جميع هواتف الشركة القابلة للطي لم تتلقى حتى هذه اللحظة تحديث أندرويد 13 في أي منطقة ولكن حصلت بعض هواتف جالكسي نوت على أندرويد 13 بالفعل في أوروبا.

كانت سامسونج قد أعلنت عن تمديد استراتيجيتها من حيث فترة الدعم البرمجي لهواتفها الذكية لكي تصل إلى أربعة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد على مدار أربعة سنوات وما يصل إلى خمسة سنوات من الدعم الأمني. ولكن هذه الاستراتيجية الجديدة يتم تطبقها على هواتف الشركة الجديدة فحسب.

لذا، من المستبعد أن تحصل هواتف جالكسي Note 20 على هذه الميزة، مما يعني أن نظام أندرويد 13 قيد يكون آخر تحديث برمجي رئيسي قد تحصل عليه السلسلة.