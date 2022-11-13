ابل تطلق تحديث جديد لسماعات AirPods وجهاز AirTag

قامت ابل رسمياً بإطلاق تحديث جديد يشمل معظم سماعات AirPods بالإضافة إلى تحديث جديد لجهاز التتبع Apple AirTag.

تحديث سماعات الآيربودز

التحديث الجديد لسماعات الآيربودز يحمل اسم 5B58 وهو متاح لسماعات AirPods التالية:

AirPods 2

AirPods 3

AirPods الإصدار الأول

AirPods Pro الأول

AirPods Max

جدير بالذكر أن ابل كانت قد أطلقت تحديثاً سابقاً لسماعات AirPods Pro 2 في وقت سابق.

ابل لم تحدد ما أهمية هذا التحديث بالضبط ولم توضح ما الاختلاف أو الإضافة لهذا التحديث، على الأغلب لإصلاح مشاكل وتحسين الأداء.

كيفية تحديث سماعات الآيربودز؟

لا توجد طريقة محددة من أجل تحديث السماعات، فقط بعد توصيل السماعات بالجهاز وتوصيل الجهاز بالوايفاي يتم تنزيل التحديث وتثبيته بعد مدة قصيرة.

يمكنك التأكد من تثبيت التحديث الجديد عبر توصيل سماعات AirPods و AirPods Pro إلى الايفون أو الايباد بعدها اضغط على الإعدادات Settings > بلوتوث Bluetooth > اضغط على ‌‌AirPods‌ وتحديداً علامة i > ستجد رمزاً بجوار خانة نسخة النظام Firmware Version خاصة بالتحديث الجديد، وهو في هذه الحالة التحديث الجديد 5B58.

تحديث AirTag

مثل سماعات AirPods قامت ابل أيضاً بتحديث جهاز التتبع AirTag ويحمل التحديث الجديد رقم 2A24e ويتم التحديث بشكل تلقائي دون تدخل منك على الإطلاق، وغير معلوم كذلك التغييرات في هذا التحديث.