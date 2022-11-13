تطبيقات الايفون والايباد الأسبوعية – باقة تطبيقات مهمة لكافة الاستخدامات اليومية!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق Away – أصوات من الطبيعة

هو تطبيق يوفر لك عدد من الأصوات الطبيعية المسجلة من الغابات الاستوائية ليمنحك فرصة الاستماع إليها والاسترخاء ومساعدتك على النوم إن كنت تعاني من الأرق.



السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق الشفيع – للصلاة علي النبي

هو تطبيق يذكرك بالصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام بصورة دورية، يتيح لك التطبيق اختيار الصيغة التي تود أن يذكرك بها التطبيق، وشكلها نصياً أو صوتياً والقاصل الزمني بينهم.

السعر : مجاني

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

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تطبيق إنشاء التصميمات الإسلامية – بلغوا

هو تطبيق يساعدك على إنشاء تصميمات إسلامية إذ يحتوي على أكثر من 300 صورة جاهزة وقوالب مختلفة مع سهولة إضافة آيات القرءان الكريم أو ترجمة الآية التي تريدها مع خيارات مختلفة للتحكم بالنص وإمكانية اختيار خلفية من هاتفك.

السعر : مجاني

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تطبيق Lilium – لإدارة أموالك ونفقاتك الشخصية

تطبيق مميز يمكنك من إدارة نفقاتك والتحكم بها من خلال إدخال راتبك الشخصي وتحديد الميزانية الشهرية والنفقات المختلفة في كافة نواحي الحياة. التطبيق سوف يسهل عليك تتبع نفقاتك ومعرفة أين يذهب راتبك ومساعدتك على الإدخار.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق ياهو للطقس Yahoo Weather

هو تطبيق مخصص لمتابعة حالة الطقس من شركة ياهو يحتوي على واجهة مميزة للغاية، ويتيح لك متابعة طقس اليوم وتوقعات الطقس على مدار الأيام المقبلة بمعلومات تفصيلية من درجة حرارة صغرى وعظمى وشدة الرياح وجودة الهواء وغير ذلك.

السعر : مجاني

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تطبيق Genius Scan لمسح المستندات ضوئياً

هو تطبيق يتيح لك تحويل المستندات والأوراق إلى صورة رقمية مع إمكانية تحويلها إلى ملف PDF. يستطيع التطبيق التعرف على المستندات وتحديدها وقصها تلقائياً وإضافة الفلاتر عليها وحفظها بالصيغة التي تريد، يحتوي التطبيق على مزايا أخرى إضافية لكنها مدفوعة.

السعر : تحميل مجاني