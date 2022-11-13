تطبيقات الأسبوع للاندرويد – أجدد التطبيقات التي تستحق التحميل هذا الأسبوع!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

Ubidrop – Android to Mac

أحياناً تكون عملية نقل البيانات والملفات بين أجهزة الأندرويد وأجهزة الماك عملية صعبة ومعقدة بعض الشيء والتي تتطلب المزيد من الكابلات لإجراء عمليات النقل بسلاسة وسرعة عالية. ولكن تطبيق Ubidrop سيجعلك في غنى تماماً عن هذه الكابلات لأنه سيسمح لك بسهولة نقل الملفات والصور وجميع البيانات بين هاتفك الأندرويد وجهاز الماك الخاص بك عن طريق شبكة الواي فاي المحلية. يتعهد مطور التطبيق بأنه لا يقوم بتخزين بياناتك عبر السحابة أو مشاركتها مع شركات طرف ثالث لتحقيق أي ربح من خلالك وإنما تظل جميع بياناتك مُشفرة وآمنة تماماً على أجهزتك الداخلية. التطبيق سريع جداً في طريقة عمله ولكنه يشترك أن يكون كل من هاتفك الأندرويد وجهاز الماك الخاص بك متصلين على نفس شبكة الواي فاي المحلية.

السعر : مجاني

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Neeva Browser

Neeva هو متصفح مجاني للأندرويد خالي من الإعلانات حيث يهتم المتصفح بتصفية الإعلانات من نتائج البحث من أجل تحسين سرعة التصفح وتجربة المستخدم الكاملة. من مميزاته الإضافية أنه يسمح لجميع المستخدمين بالقدرة على مزامنة بيانات البريد الإلكتروني والتقويم والمستندات. ومع ذلك فهو بمثابة وسيلة مثالية لمعرفة المواقع الإلكترونية التي تحاول تتبعك أثناء تواجدك على الويب. في الواقع المتصفح أساسي جداً وبالتأكيد لا يتعبر بديل شامل عن متصفحات الويب الأكثر شيوعاً على الأندرويد ولكنه خفيف جداً واستهلاكه بسيط للغاية من الموارد ويعمل بشكل لائق على هواتف الأندرويد المتواضعة.

السعر : مجاني

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Universal Converter

تطبيق Universal Converter هو تطبيق لتحويل الوحدات الشائعة والأكثر استخداماً مما يعني أنه لا يأتي بوظيفة جديدة كلياً إن صح التعبير ولكن من خلال ميزاته الإضافية فهو قادر على تمييز نفسه عن جميع تطبيقات التحويل الأخرى إذ أنه يحتوي على آلة حاسبة مدمجة ويدعم الوضع الليلي ويمتاز بواجهة مستخدم نظيفة وملونة ويمكنك الاعتماد عليه من أجل تحويل العملات المالية والترددات والقوة والضغط ودرجات الحرارة والطول والوقت والسرعة والطاقة والمسافات والعديد من الوحدات الشائعة الأخرى. لحسن الحظ التطبيق يدعم العديد من اللغات الأكثر شيوعاً وبالطبع من ضمنها العربية وهو حتى الآن مجاني تماماً وخالي من أية إعلانات مزعجة قد تتسبب في تشتيت انتباهك أثناء العمل. جميع هذه الميزات الاحترافية تجعله حل مثالي للطلاب ورجال الأعمال والمتنقلين بكثرة أثناء السفر وهو يستحق حرفياً التواجد على هاتفك.

السعر : مجاني

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Alarmy

إذا كنت تواجه صعوبة في الاستيقاظ يومياً في الصباح الباكر فمن الضروري وأنك أصبحت معتاد على تطبيقات المنبه. ولكن تطبيق Alarmy ليس مجرد تطبيق منبه اعتيادي. هذا التطبيق يحتوي على جميع أجراز التنبيه اللازمة لإيقاظك ولكن الأهم من ذلك أنه لن يجعلك قادراً على تجاهله بسهولة. فبمجرد أن يرن جزز التنبيه ستكون مُضطراً على تنفيذ مهمة على الهاتف مثل التقاط صورة أو استكمال مسألة حسابية أو شيء من هذا القبيل. يمكنك ضبط المنبه على الانطلاق كل ثلاثين دقيقة أو نحو ذلك إذا كنت على الطريق وتخشى أن يطغى عليك النعاس وأنت في منتصف الطريق. أفضل ميزتان للتطبيق تتضمن مهمات استكمال المسائل الحسابية ومهمة الاهتزاز.

السعر : مجاني

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Essence : Quit Addiction Nofap

تطبيق Essence هو تطبيق جديد وفريد من نوعه ويستهدف محددة من الأشخاص وهم المدمنين على مشاهدة المواد الإباحية والمواقع الغير لائقة إذ أنه سيحاول منحك المزيد من المعلومات الهامة حول خطورة هذه المواد الإباحية ومدى أضرارها على صحة الإنسان وحالته النفسية والاجتماعية. التطبيق آمن تماماً ويضع خصوصية المستخدمين على راس أولوياته ويسمح لك بالاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك واستعادتها في أي وقت تقوم بتسجيل الدخول إلى التطبيق مرة أخرى مما يسمح لك بحذف التطبيق في أي وقت ومعاودة تثبيته لاحقاً دون أن تفقد أي بيانات هامة خاصة بك.

السعر : مجاني

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Note to Self – Private Notes

تطبيق Note to Self هو تطبيق عادي لتدوين الملاحظات ولكن ما يجعله فريداً عن جميع تطبيقات تدوين الملاحظات الأخرى هو أنه يتيح للمستخدم حماية وتأمين الملاحظات الهامة وتشفيرها بكلمة مرور حتى لا يتمكن أي شخص آخر قادر على الوصول إلى هاتفك واستخدامه من رؤيتها دون علمك. يعد مطورو التطبيق بأنه تطبيق آمن تماماً ولا يحتفظ بأي بيانات من بيانات المستخدمين وملاحظاتهم عبر السحابة حيث أن جميع الملاحظات الشخصية تبقى محمية على الهاتف محلياً ومع ذلك يمكنك إنشاء نسخة احتياطية من الملاحظات للوصول إليها لاحقاً في وضع عدم الاتصال بالإنترنت. واجهة التطبيق الرئيسية تشبه قوائم الدردشات على تطبيقات التواصل الاجتماعي والمحادثات الأخرى مثل واتس اب أو تيليجرام وغيرها وذلك لمنح المستخدم أفضل تجربة استخدام ممكنة والتسهيل من عملية تدوين الملاحظات وترتيبها وتنسيقها حسب رغبة المستخدم.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Goaly – Dynamic Schedule

بسبب مصاعب الحياة والالتزامات المفروضة علينا قد نبدأ في تجاهل بعض الأشياء المهمة والضرورية في حياتنا مما قد يؤثر بشكل سلبي على حالتنا النفسية والاجتماعية مثل إهمال الهوايات المفيدة كقراءة الكتب أو تعلم اللغات الجديدة أو ممارسة التمارين الرياضية. لحسن الحظ تطبيق Goaly سيكون بمثابة دعم أساسي لتذكيرك بأهدافك الصحية التي ينبغي عليك مزاولتها لتحقيق أهدافك الإيجابية. طريقة استخدام التطبيق بسيطة وبديهية جداً حيث يتعين عليك فقط إضافة أهدافك وعدد المرات الخاصة بها وسيحاول التطبيق تنبيهك وتذكيرك بهذه المهام من خلال الإشعارات الواردة للقيام بها في مواعيدها الصحيحة. لذا، وباختصار شديد تطبيق Goaly بمثابة سند ومساعد أساسي لإدارة المهام الإيجابية وتحقيق الأهداف الصحية للمستخدمين.

السعر : مجاني

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Neko Golf

لعبة Neko Golf هي لعبة أنمي مستوحاة من الرسوم المتحركة تحتوي على مجموعة متنوعة ومختلفة من البطولات التي يُمكن ممارستها من خلال لاعب ضد لاعب عبر الإنترنت للحصول على المزيد من الجوائز والمكافآت التي تمنحك الأفضلية وفرصة تحقيق الفوز في البطولات التالية. على الرغم من سهولة اللعبة إلا أنها تتطلب بعض الوقت للوصول إلى مستوى احترافي واتقانها بشكل جيد نظراً لأن عملية التصويب والتحديد تحتاج إلى بعض التركيز. عموماً إن كنت من عشاق رياضة الجولف فبكل تأكيد لن تندم على تجربتها.

السعر : مجاني