الأولى من نوعها .. عملية زرع كبد من متبرع توفي عن عمر يناهز 100 عام

إيطاليا – أعلن المركز الوطني الإيطالي لزراعة الأعضاء إجراء أطباء إيطاليين لأول مرة في العالم عملية زرع كبد من متبرع توفي عن عمر يتجاوز مائة عام.

بحسب المركز، تم استخدام كبد امرأة كانت تبلغ من العمر مائة عام وعشرة أشهر ويوم واحد وقت وفاتها الطبيعية، وكانت قد سمحت منذ فترة طويلة باستخدام أعضائها لصالح المرضى المحتاجين.

وقد تم استقبال الكبد الأسبوع الماضي من قبل أطباء مستشفى “فلورنتين سان جيوفاني دي ديو” وبعد تنفيذ جميع الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة، تم زرعه لمريض في عيادة جامعة بيزا.

وقال ماسيمو كارديلو، مدير الكونفدرالية في هذا الصدد “لا توجد حالات تبرع بأعضاء كاملة من أشخاص ماتوا وأعمارهم تتجاوز مائة عام على المستوى الدولي.

وفق كارديلو “نحن نشهد حدثا استثنائيا يوضح القدرات الفنية والتنظيمية للزرع الإيطالي، بما في ذلك استخدام أعضاء المانحين من كبار السن. من المهم إعطاء استجابة فعالة لطلبات أكثر من 8 آلاف مريض ينتظرون الزرع في بلدنا”.

وفقا للكونفدرالية، أقدم متبرع في إيطاليا هي امرأة توفيت في نهاية أكتوبر في مدينة فابريانو عن عمر يناهز 97 عاما و 7 أشهر.

المصدر: ريا نوفوستي.

