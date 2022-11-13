أبرز التطبيقات في السعودية التي تهمّك كزائر

باتت التكنولوجيا أساسية في حياتنا، وأصبحت التطبيقات التي تُحمّل على الهواتف الذكية رفيقاً أساسياً عند السفر وفي العطلات، حتّى أنّ بعضها ضروريّ لعبور الحدود أو الدخول إلى منشآت ومرافق مختلفة، حكومية أو عامّة.

وتبرز المملكة العربية السعودية في مجال التكنولوجيا والرقمنة حيث أنّه من ضمن أهداف رؤية 2030 التحوّل إلى التكنولوجيا الرقمية في كل المجالات، ما يساعد بالتالي على التطور الاقتصادي.

فإذا كنت تنوي السفر إلى المملكة قريباً وتريد الاطلاع على أهمّ وأبرز التطبيقات التي تساعدك في رحلتك، فإليك هذه القائمة الشاملة!

تطبيقات الخطوط السعودية

في حال اخترت السفر على متن الناقل الوطني السعودي، فأنت محظوظ جداً لتوّفر قائمة تطبيقات متاح استخدامها مجانا على متن كلّ الطائرات المزودة بخدمة الإنترنت، تشمل تطبيقات التواصل الاجتماعي “وي شات” و”إنستغرام” ،”واتساب”، و”آي مسج”، و”فيسبوك ماسنجر”!

تطبيق توكلنا

أطلق تطبيق توكلنا للمرة الأولى مع بداية جائحة كورونا، والهدف منه كان المساهمة في إدارة عملية منح التصاريح إلكترونياً خلال فترة منع التجول، مما ساعد في الحد من انتشار كورونا.

وبالتزامن مع مرحلة العودة الآمنة ورفع إجراءات الحظر، أطلق التطبيق مجموعة من الخدمات الجديدة أبرزها توضيح الحالة الصحية للمستخدم من خلال الأكواد المُلونة.

بعدها، أطلقت سدايا تطبيق توكلنا خدمات، وهو أحد المنتجات النوعية للمنظومة؛ الذي سهّل كلّ جوانب الحياة اليومية للمواطن والمقيم والزائر، حيث يقدم أكثر من 140 خدمة إلكترونية بكل يسر وسهولة.

ويشتمل توكلنا خدمات على استعراض رخص القيادة والتأمين والجوازات والصكوك والوكالات، والمحفظة الرقمية المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وخدمات الفعاليات والخدمات العامة، والتي تشمل التبرع مع إحسان وتجويد البيانات ورمز توكلنا وتعريف رقم الجوال، وغيرها من الخدمات المفيدة.

ولا يزال تطبيق توكلنا العادي يقدّم الخدمات المتعلقة بجائحة كورونا بما فيها إثبات الحالة الصحية ، والجواز الصحي، وخدمات فحص ولقاح كورونا، ومتطلبات السفر، وإدارة التصاريح اللازمة.

تطبيق نسك

إنه دليلك الرسمي لمكة المكرمة والمدينة المنورة! تعدّ نسك أول منصة رسمية تتيح لك خيار التخطيط والحجز وعيش تجربة العمرة الخاصة بك، بدءا من التقدم بطلب الحصول على تأشيرة إلكترونية إلى حجز الفنادق والرحلات الجوية.

تطبيق عيشها

ابدأ رحلة استكشاف الترفيه في المملكة العربية السعودية من خلال منصة عيشها، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه.

عيشها تمكنك من الحصول على كافة المعلومات حول الأنشطة والفعاليات الترفيهية في جميع مناطق المملكة وعلى مدار العام!

تطبيق الشكاوى والبلاغات السياحية

تطبيق يمكنك من ارسال الشكاوى السياحية الخاصة بك أو المقترحات والإبلاغ عن المخالفات لوزارة السياحة، مع امكانية ارفاق صور و تحديد الموقع الجغرافي للمخالفة على خرائط جوجل .كما يمكنك استعراض تفاصيل الشكاوى والبلاغات المقدمة.

تطبيق أسعفني – هيئة الهلال الأحمر السعودي

في حال تعرّضت لظرف صحي طارئ، لا سمح الله، وولا تستطيع إجراء مكالمة لطلب الإسعاف، فإنّ هذا التطبيق يمكنك من إنشاء بلاغ وطلب المساعدة الإسعافية فورًا، كما أنه يمكِّن المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم من تقديم بلاغ، بدون الحاجة إلى إجراء مكالمة مع غرفة العمليات.

تطبيق المطارات السعودية – الهيئة العامة للطيران المدني

إذا كنت مسافراً من أحد المطارات السعودية، فإن هذا التطبيق يساعدك على استعراض وتتبع معلومات الرحلات، وحفظ موقف السيارة داخل مواقف المطار، ومعرفة جميع الخدمات المتوفرة؛ من مطاعم وبنوك ووكالات سفر وغيرها.

منصة فعاليات

هي إحدى منتجات مركز التواصل الحكومي، وتهدف إلى إبراز الفعاليات في مناطق المملكة ومدنها من خلال خيارات متنوعة مختلفة تناسب احتياجك. باستخدام خاصية تحديد المكان، تتيح “فعاليات” إظهار جميع الفعاليات من حولك، وفي مدينتك، أو أي موقع تختاره، سواء فعاليات تابعة للأجهزة الحكومية، أو القطاع الخاص. كما توفر العديد من الخدمات التي تساعد على التخطيط لحضور الفعاليات القادمة، من خلال إتاحة “التقويم”، وعرض تفاصيل الفعالية، مثل الموقع والمكان والوقت والتسجيل، ومعلومات التواصل، وذلك لجعل تجربة اختيار الفعاليات ممتعة وسهلة.

تطبيق روح السعودية

التطبيق الرسمي للهيئة السعودية للسياحة “روح السعودية”. يقدم لك كل الأنشطة والفعاليات والأماكن السياحية في المملكة العربية السعودية بتنوع طبيعتها الساحرة وتميزها الثقافي الغني وآثارها المذهلة، كما أنه دليل السائح لجميع المواقع السياحية والمطاعم والأسواق والملاهي والفنادق والشواطئ والمتاحف والحدائق وغيرها. يوجد خريطة تفاعلية تعرض كل الفعاليات ومناطق الجذب السياحي.