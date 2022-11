هاتفك الذكي قد يكون ملاذا “غير متوقع” لمسببات الحساسية

الولايات المتحدة – أظهرت دراسة جديدة تم تقديمها في الاجتماع العلمي السنوي للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة (ACAAI) في لويزفيل، أن الهاتف الذكي الذي في يدك يمكن أن يثير الحساسية.

ووفقا لتقرير صدر عام 2016، يلمس الأشخاص هواتفهم الذكية أكثر من 2600 مرة في اليوم. وإذا كنت عرضة للحساسية أو تعاني من الربو، فقد يتسبب هاتفك الذكي في إصابتك بالمرض.

وباستخدام نماذج محاكاة الهواتف الذكية، أظهرت الدراسة مستويات مرتفعة من مسببات الحساسية للقطط والكلاب، بالإضافة إلى β-D glucans (BDG)، وهي علامة على العفن ويمكن أن تؤثر على المسالك الهوائية، والذيفان (سم حيوي بروتيني، تصنعه بعض الكائنات الحية من نباتات وحيوانات).

ويمكن العثور على BDG في جدران الخلايا الفطرية، والذيفان هي السموم البكتيرية الموجودة في البيئة.

وتقول هنا روران، المؤلفة الرئيسية في الدراسة: “أظهرت الهواتف الذكية مستويات مرتفعة ومتغيرة من BDG والذيفان، وتم العثور على مسببات الحساسية للقطط والكلاب على الهواتف الذكية لأصحاب الحيوانات الأليفة. وعثر على BDG في جدران الخلايا الفطرية، وفي العديد من البيئات والأسطح التي تسبب أعراضا مهيجة ومزمنة في مجرى الهواء، ما يجعل BDG علامة ثابتة لدراسة مشكلة العفن. والذيفان هو عامل التهابي قوي وعلامة التعرض للبكتيريا سلبية الغرام”.

وابتكر الباحثون نماذج هواتف لها نفس الحجم والسطح لهاتف حقيقي وتم مسح السطح الأمامي لطراز الهاتف كجزء من الاختبار. وتم استخدام المناديل الكهروستاتيكية (ESW) لأخذ عينات من نماذج الهواتف المحاكاة لـ 15 متطوعا، ثم اختبر الباحثون “الهواتف” لمسببات الحساسية، مستويات BDG والذيفان.

وقالت روران إن هواتف أصحاب الحيوانات الأليفة تحتوي على الكثير من مسببات الحساسية للقطط والكلاب، لكن هواتف الأشخاص الذين لم يبلغوا عن امتلاك الحيوانات الأليفة المنزلية أثبتت أيضا أنها تحتوي على مسببات الحساسية للحيوانات الأليفة.

ويشير بيتر ثورن، الأستاذ في قسم الشؤون العامة بجامعة أيوا، والمؤلف المشارك للدراسة: “توضح الدراسة التعرض لمسببات الحساسية المستنشقة والجزيئات التي تؤدي إلى ردود فعل مناعية فطرية من مصدر لم يفكر فيه معظم الناس. وإذا كنت تعاني من الحساسية أو الربو، فقد ترغب في التفكير في تنظيف هاتفك الذكي كثيرا لتقليل التعرض لهذه المواد المسببة للحساسية والربو”.

المصدر: ميديكال إكسبريس

