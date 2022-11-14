ما هي خاصية في الوسط Center Stage المميزة في الايباد؟

بفضل التطور الذي تشهده معالجات ابل، بات بالإمكان إدراج مزايا وخصائص مميزة لم نكن نسمع عنها من قبل، ومنها ميزة “في الوسط Center Stage” التي باتت متاحة في عدد من أجهزة الايباد الحديثة. في هذا المقال سوف نتحدث عن تلك الخاصية بشيء من التفصيل مع إيضاح الأجهزة التي توفرها والتطبيقات التي تدعمها.

ما هي تلك الخاصية وكيف تعمل؟

ميزة “في الوسط Center Stage” هي ميزة مهمة موجودة في الكاميرا الأمامية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة من أجل أن تبقيك دوماً في منتصف الشاشة أو المشهد الذي تلقطه الكاميرا الأمامية.

إذا تحركت من أمام الكاميرا أو تداخل شخص آخر معك في المشهد فسوف يتم تعديل المشهد تلقائياً ليبقى الأشخاص دوماً في منتصف الشاشة أثناء مكالمات الفيديو.

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ما أجهزة الايباد التي تدعم خاصية “في الوسط”؟

iPad Air (الجيل الخامس فما أحدث)

iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الخامس فما أحدث)

iPad Pro‏ مقاس 11 بوصة (الجيل الثالث فما أحدث)

iPad (الجيل التاسع فما أحدث)

iPad mini (الجيل السادس فما أحدث)

بالإضافة إلى أجهزة الايباد السابقة، هناك أيضاً شاشة Studio Display من ابل والتي تدعم أيضاً ميزة “في الوسط” أو Center Stage.

ما هي التطبيقات التي تدعم تلك الخاصية؟

هناك عدد من التطبيقات الداعمة لتلك الخاصية، كان عددها محدود في البداية والآن باتت الكثير من تطبيقات المحادثات والتواصل الاجتماعي تدعمها ومنها:

Facebook Messenger

FiLMic Pro

Google Meet

Microsoft Teams

Skype

Slack

Zoom

Webex

BlueJeans

FaceTime

DoubleTake

Explain Everything

TikTok

والقائمة تطول وهناك المزيد من التطبيقات التي ستدعم خاصية “في الوسط Center Stage” بمرور الوقت.

كيفية تفعيل خاصية في الوسط Center Stage اثناء المكالمة؟

إذا كنت تجري مكالمة فيديو من خلال جهاز ايباد يدعم خاصية في الوسط Center Stage يمكنك أن تفعل ذلك أثناء المكالمة بالذهاب إلى مركز التحكم والضغط على تأثيرات الفيديو Video Effects.

قم بتفعيل خيار “في الوسط Center Stage”.