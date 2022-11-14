أفضل 5 هواتف OnePlus تستحق الشراء الآن!

سامسونج ليست الوحيدة في سوق الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد إذ أن هناك العديد من الشركات المُنافسة التي تطرح سنوياً هواتف استثنائية بأسعار تنافسية وواحدة من هذه الشركات هي شركة OnePlus التي تُعتبر أفضل الشركات الصينية المُصنعة للهواتف الذكية على الإطلاق.

أفضل هواتف OnePlus لعام 2022

تطرح شركة وان بلس سنوياً هواتف مختلفة ومتنوعة تستهدف بها مختلف فئات المستخدمين ولكنها تضع تركيزها الكامل على مستخدمي الفئة العليا والفئة المتوسطة، ولكنها لا تتجاهل مستخدمي الفئة الاقتصادية أيضاً.

فإذا كنت تتمنى امتلاك هاتف وان بلس يلبي احتياجاتك ومتطلبات استخداماتك ويتماشى بشكل مناسب مع ميزانيتك الحالية، فتأكد أنك ستجد العديد من الخيارات الرائعة للاختيار من بينها.

ولكن لا داعي للبحث هنا وهناك حيث أننا قررنا أن نوفر عليكم عناء البحث وإهدار وقتكم الثمين ونأتي لكم بأفضل هواتف OnePlus التي تستحق الترقية في عام 2022 فهيا بنا لنتعرف عليها.

OnePlus 10 Pro

هذا هو أفضل هواتف OnePlus لعام 2022 على الإطلاق. هاتف OnePlus 10 Pro لديه الكثير ليقدمه لمستخدمي الفئة العليا. على الرغم من أن الهاتف كبير وقد لا يتناسب مع احتياجاتك جميع المستخدمين ولكن هذا يعني أنه يحتوي على شاشة رائعة خاصة وأنها بدقة +QHD بمعدل تحديث مرتفع ومعدل سطوع فائق وداعمة لتقنية LTPO من أجل توفير معدلات تحديث ديناميكية.

بالتأكيد هذه الشاشة ستجعلك تستمتع بالألعاب ومشاهدة المحتوى والتمرير السلس بين القوائم والنوافذ ولكنها في نفس الوقت تلعب دور كبير في توفير الطاقة.

قد يكون أداء الكاميرا أقل من المنافسين في هذه الشريحة السعرية ولكن هذا لا يعني أنك لن تحصل على صور استثنائية عالية الجودة بفضل كاميرا التيليفوتوغرافي التي تعمل بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة كبيرة لامتصاص المزيد من الضوء وتوفير صور احترافية حتى أثناء التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

يحتوي الهاتف على بطارية كافية جداً من أجل الاستخدام على مدار يوم كامل بدورة شحن واحدة ولكن في نفس الوقت فهي تدعم الشحن السلكي فائق السرعة، وهي ميزة تنفرد بها هواتف الشركات الصينية.

OnePlus Nord 2T

لا يعتبر هاتف OnePlus Nord 2T أفضل هواتف OnePlus لعام 2022 من أجل مستخدمي الفئة المتوسطة فحسب، ولكنه من أفضل الهواتف الذكية على الإطلاق لهذا العام.

قد يكون تصميم الهاتف عادي جداً من حيث المظهم والمواد التي تم استخدامها في صناعة الهاتف، ولكن وضعت الشركة مجهود كبير في هذا الهاتف لكي يكون أحد أفضل الهواتف متوسطة المدى، مما يعني أنه يتمتع بكم هائل من الميزات والمواصفات المتطورة.

يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED مذهلة بمعدلات سطوع عالية ولكنه يدعم معدل تحديث 90Hz فقط وهي سرعة كافية جداً ولن تشعر بأي اختلاف بينها وبين شاشات 120Hz.

أما على صعيد مستوى الأداء فستجد بالداخل معالج Dimensity 1300 SoC متوسط المدى من شركة ميديا تيك وهو يقدم أداء جيد بالنظر إلى الشريحة السعرية التي ينتمي إليها.

من خلال مراجعات الهاتف اتضح لنا أن الهاتف يتمتع بدرجات حرارة باردة جداً حتى أثناء الضغط الثقيل وتعدد المهام وتشغيل الألعاب.

OnePlus Nord N20

إذا كنت تتمنى امتلاك هاتف OnePlus يدعم شبكات الجيل الخامس بسعر منخفض للغاية فهذا هو أفضل هواتف OnePlus رخيصة الثمن على الإطلاق التي تستحق الاقتناء في عام 2022.

يحتوي هاتف OnePlus Nord N20 على شاشة رائعة وساطعة بغض النظر عن مستوى الإضاءة المحيطة بك وهي عبارة عن لوحة عرض AMOLED قياس 6.43 إنش ولكنها بمعدل تحديث 60Hz.

قد يشعر البعض بخيبة أمل نتيجة عدم دعم الشاشة لمعدل تحديث أعلى ولكن عند النظر إلى سعر الهاتف فهو بمثابة صفقة رائعة لمن يرغبون في امتلاك هاتف 5G بسعر رخيص.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 695 SoC ويحتوي على بطارية كبيرة تستمر لمدة يوم كامل من الاستخدام المتواصل بدورة شحن واحدة. قد تكون الكاميرا متواضعة جداً من حيث المواصفات ولكنها لن تخذلك.

OnePlus Nord CE 2 5G

حاولت شركة وان بلس من خلال هاتف Nord CE 2 5G أن تجمع مزيجاً بين مواصفات سلسلة Nord الرئيسية متوسطة المدى والمواصفات رخيصة الثمن لكي تقدم الهاتف بسعر في متناول مستخدمي الفئة الاقتصادية.

وزن الهاتف مذهل وخفيف جداً على الرغم من أنه يحتوي على بطارية 4500 مللي أمبير في الساعة. يمتاز الهاتف بتصميم أنيق وشحن سريع ويتم تشغيله بواسطة معالج Dimensity 900 SoC ويدعم اتصال 5G.

على صعيد مستوى الأداء فهو متواضع جداً، كما أن أداء الكاميرات لن يكون مذهلاً، ولكن بالنظر إلى سعر الهاتف وما يقدمه من مميزات فهو هاتف يستحق الاقتناء بكل تأكيد.

OnePlus Nord N300 5G

يعتبر هاتف OnePlus Nord N300 5G أحد أحدث هواتف العلامة التجارية لعام 2022 والذي يستهدف مستخدمي الفئة الاقتصادية. أفضل ما يميز الهاتف هو تصميمه الأنيق، على الرغم من مواصفاته المتواضعة التي قد لا تجعلك تشعر بالسعادة تجاهها.

ولكن إذا كنت تبحث عن هاتف 5G للاستفادة من أقصى سرعة إنترنت توفرها شبكة الجوال في بلدك وفي نفس الوقت تريد هاتف ميسور التكلفة لا يتسبب شراءه في صناعة فجوة كبيرة في مدخراتك المالية، فهذا هو أفضل هاتف يستحق الاقتناء الآن.

تم تجهيز الهاتف بمعالج Dimensity 810 SoC الجديد من شركة ميديا تيك وهو معالج متواضع ولكنه جيد نسبياً لتشغيل الألعاب الجديدة وفتح التطبيقات بسرعة وتحميل الرسوم المتحركة بسهولة وسلاسة.

بالتأكيد سترحب بأي شاشة ذات معدل تحديث أعلى من 60Hz وبالفعل شاشة هاتف Nord N300 بمعدل تحديث 90Hz على الرغم من كونها شاشة IPS LCD وليست AMOLED بالإضافة إلى أنها بدقة +HD فقط ولكن هذا لا يعني أنك لن تستمتع بمشاهدة الفيديو والأفلام عليها.

بالنظر إلى سعر الهاتف فهو صفقة رابحة بكل تأكيد وهناك بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير لمنحك القدرة على استخدام الهاتف على مدار يوم كامل بدون الحاجة إلى إعادة شحنه.