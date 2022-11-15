أخبار جيدة – قد لا تأتي سلسلة جالكسي S23 بمعالج Exynos 2300!

من الواضح أن شركة سامسونج أصبحت مستعدة لاستخدام معالج كوالكم التالي Snapdragon 8 Gen 2 SoC بشكل حصري مع جميع هواتفها الرئيسية العام المقبل، جالكسي S23.

يبدو أن عملاق التكنولوجيا الكوري مستعد للتخلص من معالجات Exynos الداخلية الخاصة بالشركة وربما قررت إيقاف العمل عليها وتطويرها بشكل كامل.

سامسونج تتوقف عن تطوير معالجات Exynos بشكل مؤقت

لسنوات طويلة، استخدمت سامسونج كل من شرائح كوالكم و Exynos مع هواتفها الرئيسية في أسواق مختلفة. كان سوق الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يحصلان على متغير كوالكم، بينما تحصل أسواق أوروبا والشرق الأوسط وبقية دول آسيا الأخرى على متغير Exynos.

كان هناك بعض الاختلافات الطفيفة بين كلا الشريحتين دائماً، وهو ما تسبب في إحباط العملاء والمستخدمين المُحبين للعلامة التجارية. ولكن خلال السنوات القليلة الماضية، اتسعت الفجوة بين كلا الشريحتين وأصبح معالج Exynos أقل من معالج كوالكم سناب دراجون في أوجه عديدة منها الأداء واستهلاك الطاقة ودرجات الحرارة.

هذه المُعضلة تسببت في غضب المستخدمين ودفعت العديد منهم للحياد عن الشركة واستبدال هواتفها مع هواتف الشركات الصينية. ولهذا السبب، أصبحت سامسونج مستعدة أخيراً للتخلي عن معالج Exynos وشحن جميع هواتفها الرئيسية التالية، جالكسي S23، بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC على مستوى العالم.

بالرغم من ذلك، كانت هناك شائعات تشير إلى احتمالية تطوير معالجات Exynos الداخلية للشركة وتحسين كفاءتها ومنحها لعلامات تجارية مختلفة مثل أوبو وفيفو وشاومي.

وقد تم رصد معالج جديد لشركة سامسونج يحمل رقم طراز S5E9935 في مايو الماضي وتنبأت بعض المصادر بأن هذا هو معالج Exynos الرائد التالي للشركة والذي سيأتي باسم Quadra.

ولكن يبدو أن الأمور لم تسير على النحو الأمثل مع سامسونج مما دفعها لإيقاف مشروع Exynos 2300 SoC بشكل نهائي. هذه المعلومات مصدرها Ice Universe وهو مُسرب أخبار مُخضرم متخصص في تسريبات أخبار شركة سامسونج.

في نفس الوقت، وحتى وقتنا الحالي، لم نرصد أي تسريبات تحتوي على تفاصيل محددة لمواصفات معالج Exynos 2300 SoC وربما هذا يعني أن هذا المعالج “غير موجود من الأساس” وليس حتى قيد التطوير في المرحلة الحالية.

في أخبار ذات صلة، تستعد كل من كوالكم وميديا تيك للإعلان عن الجيل التالي مع شرائح المعالجة الرائدة في وقت ما خلال شهر نوفمبر الجاري، Snapdragon 8 Gen 2 SoC و Dimensity 9200 SoC على التوالي.

أما بالنسبة لهواتف جالكسي S23 فمن المتوقع أن يتم الإعلان عنها في وقت مبكر من العام القادم، خلال الربع الأول. وإذا تمكنا من رصد أي أخبار جديدة عنها سوف نبقيكم دائماً على إطلاع بها.