لأكثر من شهر متواصل.. خلو ليبيا من وفيات كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تحديثه الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا إصاية 10 حالات بعد استلامه لـ(173) عينة بنسبة 5.78%.

كما أكد المركز تعافي 14 حالة من الفيروس، مع استمرار خلو نتائجه من الوفيات خلال أكثر من شهرين، منذ التاسع والعشرين من أغسطس الماضي.

وذكر المركز أن إجمالي عدد الإصابات التراكمي 507,070، فيما بلغ عد المتعافين 500,594، وصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 6.437.

