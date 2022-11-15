مزايا ايفون 14 – تعرف على ميزة نمط الحركة المذهلة لتسجيل الفيديو بثبات!

واحدة من المزايا الجديدة التي أضافتها ابل إلى كاميرا ايفون 14 و ايفون 14 برو هي ميزة نمط الحركة Action Mode. فما هي تلك الميزة وما فائدها؟

ما هي ميزة نمط الحركة Action Mode ؟

من أصعب الأشياء تصوير فيديو مميز من وضعية الحركة، لأن الاهتزاز الذي يحدثه الشخص الحامل للهاتف سوف ينتقل للفيديو للذي يقوم بتصويره.

بعد نهاية التصوير وتشغيل الفيديو سنجد أن الفيديو المسجل مهتزاً والصورة غير ثابتة، وقد يضيع عليك فرصة تصوير لحظة مميزة لأنك كنت تتحرك أثناء التسجيل.

هناك كاميرات مخصصة لالتقاط الصور من وضعية الحركة بثبات كبير مثل كاميرات GoPro لكن يبدو أن ابل سوف تنافسها مع تلك الميزة الجديدة.

ميزة نمط الحركة Action Mode هدفها الأساسي كما يشير اسمها التقاط فيديو في منتهى الثبات والسلاسة أثناء الحركة وحمل الايفون في اليد دون الحاجة إلى الاعتماد على أدوات أو معدات خاصة لمنع الاهتزاز.

سواء كنت تصور الفيديو وأنت تركض في الشارع أو وأنت داخل سيارة على طريق وعر سوف تحصل على فيديو ثابت وغير مهتز شرط تفعيل خاصية نمط الحركة Action Mode.

نتائج هذه الخاصية في تثبيت الفيديو قد تكون مذهلة، وإليك هذا الفيديو الدعائي من ابل الذي يوضح أهمية تلك الميزة والفارق الذي تحدثه أثناء تفعيلها:

﻿

كيف تعمل هذه الميزة؟

تستخدم هذه الميزة كامل المستشعر مع المزيد من الفحص وتصحيح متقدم للفيديو لجعل الفيديو يبدو مستقرًا بشكل لا يصدق وفقاً لآبل.

ما عليك سوى تفعيل هذه الميزة للحصول على فيديو رائع المظهر وسلس دون الحاجة إلى حمل معدات إضافية. كما أنه يدعم تقنية Dolby Vision و HDR، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 2.8K وسرعة 60 إطار في الثانية.

كيفية تفعيل خاصية نمط الحركة Action Mode ؟

إذا طنت تمتلك أحد إصدارات iPhone 14 المختلفة: ايفون 14 وايفون 14 بلس وايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس يمكنك تفعيل هذه الميزة بسهولة.

من واجهة تصوير الفيديو في تطبيق الكاميرا بالضغط على الاختصار الخاص بها كما هو موضح بالصورة للحصول على أفضل تثبيت ممكن للفيديو.