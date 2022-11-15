تحديث أندرويد 13 يصل قريباً إلى مالكو جالكسي A33 5G

بعد أن أطلقت سامسونج التحديث النهائي من واجهة One UI 5.0 المخصصة والمستندة على أندرويد 13 لهاتف جالكسي A53 5G بالأمس القريب، قررت الشركة توسيع نطاق الدعم وإرسال التحديث الجديد لهاتف الفئة المتوسطة الأخر، جالكسي A33 5G.

وصل كل من جالكسي A53 5G وجالكسي A33 5G معاً في وقت سابق من عام 2022 الجاري وكان كليهما يعملان بواسطة نظام أندرويد 12. الآن يحصل كلا الهاتفين على أول ترقية رئيسية لهما من نظام التشغيل.

سامسونج تطرح تحديث أندرويد 13 لهاتف جالكسي A33 5G في الخارج

حتى وقت كتابتي لهذه السطور، يتلقى هاتف جالكسي A33 5G تحديث أندرويد 13 في بعض دول أوروبا ويحمل التحديث رقم إصدار A336BXXU4BVJG ويبلغ سعته حوالي 2 جيجابايت.

وبالتالي عندما يشق التحديث طريقه إلينا هنا في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا سيتعين عليك توصيل الهاتف باتصال الواي فاي للحصول على التحديث الجديد بشكل صحيح إذا كنت تستخدم خطة بيانات محدودة.

جدير بالذكر أن هاتف جالكسي A33 5G يتلقى من التحديث البرمجي الرئيسي التصحيح الأمني لشهر أكتوبر لعام 2022 ولكن بالتأكيد التحديث الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو واجهة One UI 5.0 المستندة على أندرويد 13.

تحديث One UI 5.0 يجلب العديد من التغييرات المميزة لواجهة المستخدم وبعض الاختلافات في التجربة المرئية لهواتف سامسونج جالكسي. بدءًا من أيقونات التطبيقات الجديدة، مروراً بالرسوم المتحركة الأكثر سلاسة، وحتى لوحة الإشعارات الجديدة والإعدادات المُعاد تصميمها من الصفر. باختصار شديد، سيشعر مستخدمو هواتف جالكسي باختلاف ملحوظ في جميع أنحاء النظام.

وبجانب الميزات الجمالية على المظهر العام للواجهة، اهتمت سامسونج أيضاً بتحديث ميزات الأمان والخصوصية التي بدورها ساهمت بشكل كبير في راحة بال المستخدم لأنها منحته إمكانيات تخصيص متقدمة وفقاً لرغبته وتفضيله الشخصي.

ومن ضمن الميزات الجديدة الرائعة التي اشتملت عليها الواجهة المخصصة ميزة التعرف الضوئي على الحروف OCR التي يتم استخدامها على نطاق واسع من أجل تحسين الإنتاجية.

خلال السنوات القليلة الماضية، استطاعت سامسونج أن تحفر اسمها على الصخر في عالم الاندرويد من خلال تقديمها لأفضل دعم برمجي ممكن.

في الوقت الحالي، تتعهد سامسونج بإرسال أربعة تحديثات برمجية رئيسية لنظام أندرويد من أجل جميع هواتف جالكسي الرائدة ومتوسطة المدى، فضلاً عن خمسة سنوات من التصحيحات الأمنية.

ولكن الأهم من ذلك هو أن سامسونج أصبحت أسرع شركة مُصنعة للهواتف الذكية على الإطلاق في إرسال التحديثات البرمجية الجديدة لهواتفها المدعومة.

وبالتالي إذا كنت تبحث عن هاتف مميز يضمن لك الحصول على أحدث أنظمة التشغيل الجديدة لعدة سنوات طويلة، فبكل تأكيد لن تجد لاعب أفضل من سامسونج في ساحة الأندرويد.