ابل تطلق خدمة الاتصال بالأقمار الصناعية عبر ايفون 14

قامت ابل رسمياً بإطلاق خاصية الاتصال بالأقمار الصناعية عبر هواتف ايفون 14 في حالات الطوارئ في كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بشكل مبدئي.

هذه الخدمة سوف تتيح للمستخدمين إرسال رسائل إلى مراكز وخدمات الطوارئ من أجل طلب النجدة وذلك في حالة عدم توفر تغطية من شبكات المحمول اللاسلكية او الوايفاي.

بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، سوف تصل هذه الميزة رسمياً أيضاً في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وايرلندا قبل نهاية العام الجاري.

هذه الخدمة ستكون مجانية لكافة المستخدمين لمدة عامين على الأقل من بداية استخدامها وستكون مفيدة للغاية لأولئك المستخدمين الذين يمارسون رياضات معينة في أماكن نائية أو أولئك الذين يفضلون التخييم في الصحراء وغير ذلك.

حالياً تتيح هذه الخدمة للمستخدم إرسال رسائل نصية عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ مع عدم توفر تغطية من شبكات الاتصال اللاسلكية، هناك أيضاً إمكانية مشاركة الموقع الجغرافي عبر القمر الصناعي لمساعدة فرق الطوارئ على الوصول إليك.

لا يمكن إجراء مكالمات هاتفية أو إرسال رسائل نصية لأشخاص آخرين عبر القمر الصناعي وفي الظروف الطبيعية لأسباب أمنية وأخرى فنية متعلقة بمحدودية سعة الاتصال عبر القمر الصناعي.

حتى تستمتع بالخدمة يجب أن تمتلك أحد إصدارات ايفون 14 المختلفة وأن تعمل تلك الإصدارت بنظام تشغيل iOS 16.1 فما أحدث وأن تتواجد في دولة تدعمها. ونذكر مجدداً أن تلك الميزة تعمل فقط في حالات الطوارئ.