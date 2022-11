«هواوي» تُشارك في فعاليات معرض ليبيا الدولي تقنية 2022

تُشارك شركة “هواواي” الصينية، في فعاليات معرض ليبيا الدولي العاشر للاتصالات وتقنية المعلومات، المقام على أرضية معرض طرابلس الدولي خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 100 شركة ومؤسسة من القطاعين الخاص والعام.

واستقبل جناح الشركة زواره خلال افتتاح المعرض في نسخته العاشرة، حيث كان في مقدمة الزوار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات محمد بن عياد، والمدير العام لشركة المدار الجديد للاتصالات عماد الجعفري، ورئيس مجلس شركة ليبيانا للاتصالات البوراوي يوسف البوراوي، ورئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية عبد الباسط السنوسي والمدير العام لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية LTT جعفر فرج، ورئيس مجلس إدارة شركة الجيل الجديد للتقنية أعمار البوزيدي ومدير عام شركة الجيل الجديد بشير موسى، ومدير عام شركة هاتف ليبيا مسعود الأوجلي. ح

وكان في استقبال الوفد، مدير عام شركة هواوي ومدير قسم مبيعات الحلول بالشركة ومدير قسم مجموعة المشاريع ومدير حلول البيعات عبدالعزيز أبوسنينة.

وقدمت الشركة للزوار شرحاً وافياً عن منتجاتها باعتبارها من كبرى شركات الاتصالات والتقنية، والتكنولوجيا حول قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، موضحة دورها في مشاركة تطوير وتنمية التقنيات الحديثه في السوق الليبي، ودورها في المساهمة الاجتماعية فيما يتعلق بالجانب الأكاديمي للرفع من كفاءة طلبة التعليم العالي، بالإضافة إلى مساهمة شركة هواوي في الارتقاء بالتقنيات والخدمات بقطاع الاتصالات في دولة ليبيا.

من جانبه أبدى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه اهتمامه بالحلول والخدمات التي تقدمها شركة هواوي، مشددا من خلال توصياته التي قدمها على زيادة الدعم والمشاركة في رقي قطاع الاتصال وتقنية المعلومات، مؤكدا بشكل أساسي على الرفع من الكوادر المحلية من الجانب الأكاديمي.

يُشار إلى أن شركة “هواوي”، هي شركة صينية لتصنيع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونيات الاستهلاكية، ومقرها في شنجن، غوانغدونغ، الصين.

وتأسست “هواويط في عام 1987م، وهي مقدمة عالمية رائدة في البنية التحتية والأجهزة الذكية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولدى “هواوي” أكثر من 197,000 موظف، وتعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة، وتخدم أكثر من ثلاثة مليارات نسمة في جميع أنحاء العالم، وتتمثل الرؤية والمهمة من Huawei في جلب الرقمية لكل شخص وموطن ومنظمة لعالم متصل بالكامل وذكي.

وتعد “هواوي” واحدة من الشركات المزودة الرئيسية في العالم في مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة في أربع مجالات رئيسية (شبكات الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، الأجهزة الذكية والخدمات السحابية).

