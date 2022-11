قسم العيون بالمستشفى الجامعي طرابلس يعلن الاستمرار في إجراء العمليات

أعلن رئيس قسم طب وعلاج أمراض العيون بالمستشفى الجامعي طرابلس الدكتور ” عدنان المغربي ” الاستمرار في إجراء عمليات العيون المعقدة لتخفيف من قوائم الانتظار بالقسم.

وأوضح المغربي إن العمليات تتم بالتعاون مع الطبيب الزائر بالإمكانيات المتوفرة لإجراء العمليات بكل انسيابية، لافتا للجهود التي بذلها أطباء القسم بالتعاون مع الطبيب الزائر، وفنيي التخدير لضمان نجاح العمليات التي كللت بالنجاح التام.

يأتي ذلك ضمن المبادرة الوطنية لتبادل الخبرات المحلية والدولية لتوطين العلاج داخل ليبيا التي تقام على هامش فعاليات الملتقي الدولي لتطوير استراتيجيات قطاع الصحة .

