بشكل رسمي – هونر تستعد للإعلان عن هاتفها الثوري القابل للطي يوم 23 نوفمبر

منذ عدة أيام قليلة صرحت شركة هونر أنها تعتزم الإعلان عن هاتف ذكي جديد يوم 23 نوفمبر ولكن بالأمس أكدت الشركة على أن هذا الهاتف المعني هو هاتف قابل للطي وقد شاركتنا اسم الهاتف وتصميمه العام.

هونر تستعد للإعلان عن Honor Magic Vs يوم 23 نوفمبر

يُطلق على الهاتف اسم Honor Magic Vs ويمكنك إلقاء نظرة خاطفة على تصميمه العام من خلال الصور المرفقة في هذا التقرير. في الحقيقة كنا نتوقع أن تُطلق هونر هاتف جديد قابل للطي قبل نهاية العام الجاري ولكننا لم نكن متأكدين من اسمه.

بالنظر إلى أن طراز الجيل الأول كان يُلقب باسم Honor Magic V، فمن المفترض أن الجيل الثاني لطراز الهاتف يأتي باسم Magic Vs ولكن في الحقيقة هذا ليس هو الحال هذه المرة حيث اختارت شركة هونر العلامة التجارية “Vs” لسبب ما دون أن نعرف ما هو بالتحديد.

سيتم الإعلان عن الهاتف في الصين يوم 23 نوفمبر ولكن تأكد أن هذا الهاتف سيشق طريقه إلى الأسواق العالمية في وقت لاحق من العام القادم حيث وعدت هونر سابقاً أنها تخطط لإطلاق هواتفها القابلة للطي التالية على مستوى العالم.

نظرياً، هاتف Honor Magic Vs سيمتاز بتصميم مماثل لتصميم Honor Magic V وعلى الأرجح سيشتمل على جانب خلفي مصنوع من الجلد النباتي الفاخر وحواف نحيفة للغاية وشاشتين AMOLED بمعدل تحديث 120Hz. هذه مجرد تكهنات.

بما أن الشركة تعتزم إطلاق الهاتف خلال هذا الشهر، فمن الوارد جداً أن هذا الهاتف مزود بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC ولكن ستكون مفاجأة رائعة إذا اتضح أن هاتف Magic Vs يحتوي على معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC.

بالتأكيد الهاتف الجديد سيكون من فئة الهواتف الرائدة الذي يتمتع بمواصفات فنية رائدة وعتاد هاردوير احترافي لمنح مستخدمي الهواتف القابلة للطي أفضل تجربة استخدام ممكنة ولكي يكون الهاتف قادر على منافسة هواتف جالكسي زد فولد في الأسواق العالمية.

على كل حال، لا يزال أمامنا بضعة أيام قليلة حتى نرى هاتف Magic Vs على أرض الواقع. وقد نحصل على معلومات وتفاصيل أكثر أهمية حوله خلال الأيام القليلة القادمة.