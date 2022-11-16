تحديث iOS 16.2 – تغيير كبير في خاصية الشاشة الدائمة في ايفون 14 برو

تحديث iOS 16.2 لا يزال في الوضع التجريبي Beta وكل فترة وأخرى تطلق ابل نسخة تجريبية منه، وفي أحدثها تم رصد تغير كبير في خاصية الشاشة الدائمة Always On Display على هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس.

منذ أعلنت ابل عن خاصية الشاشة الدائمة Always On Display لهواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس والجميع لاحظ الاختلاف الذي تشهده تلك الميزة مقارنة بمثيلتها في الأندرويد.

من أجل الاختلاف عن الأندرويد قامت ابل بجعل خاصية الشاشة الدائمة تُظهر الخلفية وكذلك الإشعارات ولكن مع سطوع متخفض للغاية، بالنسبة للبعض كان هذا كثيراً للغاية.

نزولاً على رغبة كثير من المستخدمين، تقوم ابل الآن بتعديل خاصية الشاشة الدائمة في ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس لجعلها أقرب إلى نسخة الأندرويد التي لا تعرض خلفية مصورة وإنما شاشة سوداء في معظم مساحة الشاشة.

مع تحديث iOS 16.2 سيكون هناك خيارات جديدة في الإعدادات الخاصة بخاصية الشاشة الدائمة والتي تتمثل في إمكانية إخفاء الخلفية وكذلك إمكانية إخفاء الإشعارات ومنعها من الظهور أثناء تفعيل تلك الميزة.

عند إخفاء الخلفية والإشعارات لن يظهر سوى الوقت والويدجت بينما تكتسي باقي الشاشة بالسواد تقليداً لكا هو معتاد من هذه الخاصية على هواتف الأندرويد.

صحيح أن خاصية الشاشة الدائمة في الايفون موفرة للطاقة لكنها قد تصبح أكثر توفيراً عند إخفاء الخلفية والإشعارات، ولا يزال لها بُعد جمالي مميز.