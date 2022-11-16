هاتف وحيد من سلسلة جالكسي S10 سيحصل على أندرويد 13!

تستعد سامسونج من أجل طرح أندرويد 13 لعدد كبير من هواتفها خلال الأشهر المقبلة. في الوقت الحالي، تختبر الشركة واجهة One Ui 5.0 المُخصصة والمستندة على أندرويد 13 مع بعض الأجهزة المؤهلة.

ولكن بالنسبة للأجهزة الأخرى التي لم تتلقى أية إصدارات تجريبية حتى الآن، فمن المتوقع أن تحصل على الإصدار النهائي والمستقر من النظام في وقت لاحق.

ووفقاً لتقرير موقع SamMobile فإن الشركة الكورية بدأت بالفعل في اختبار النظام الجديد على هاتف جالكسي S10 لايت – Galaxy S10 Lite وعلى الأرجح سيحصل الهاتف على الإصدار النهائي من النظام في وقت ما خلال شهر ديسمبر.

حتى هذه اللحظة، هاتف جالكسي S10 لايت هو الهاتف الوحيد في السلسلة الذي حصل على أندرويد 13. وعلى الرغم من كونه أقل هواتف السلسلة من حيث المواصفات إلا أنه حظي بهذه الميزة نظراً لأنه وصل بعد عام تقريباً من إطلاق ثلاثي جالكسي S10.

جالكسي S10 لايت سيتلقى أندرويد 13

أطلقت شركة سامسونج كل من جالكسي S10 وجالكسي S10 بلس وجالكسي S10 إي في فبراير من عام 2019 ووصلت هذه الهواتف إلى أيدي المستخدمين في شهر مارس من نفس العام مشحونة بنظام أندرويد 9.

بعد شهر واحد من إطلاق الثلاثي، طرحت سامسونج هاتف جالكسي S10 5G ولكنه لم يحصل آنذاك على أندرويد 10 وإنما تم شحنه إلى السوق بنظام أندرويد 9 أيضاً.

أما بالنسبة لطراز جالكسي S10 لايت فقد جاء إلى السوق في شهر يناير من عام 2020 وحينها كان نظام أندرويد 10 أصبح متاحاً بالفعل بشكل رسمي.

وبالنظر إلى أن سامسونج كانت تتعهد بتوفير ثلاث تحديثات برمجية من أنظمة أندرويد لهواتفها الرئيسية في ذلك الوقت، فمن الواضح أن هاتف جالكسي S10 لايت سيكون من بين المحظوظين المؤهلين لتلقي نظام أندرويد 13. ولكن للأسف الشديد، بقية هواتف العائلة لن تحصل على أندرويد 13.

قد يكون هذا الوقت المناسب لمالكي هذه الأجهزة التفكير في الترقية إلى هاتف جديد إذ من المتوقع أن تتوقف سامسونج أيضاً عن طرح التصحيحات الأمنية لهذه الهواتف خلال وقت قريب.

من الواضح أن سامسونج ليس لديها نوايا من أجل فتح الاختبار التجريبي لهاتف جالكسي S10 لايت للجمهور، بدلاً من ذلك هي تختبر النظام الجديد داخلياً. ستحاول الشركة الكورية تحسين كفاءة عمل النظام وإصلاح المشاكل والأخطاء المعهودة قبل الطرح العام.