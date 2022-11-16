كيف تتم عملية تطوير التطبيقات ؟

التطبيقات هي برامج تساعد العملاء المهام الشخصية اليومية كما أن لها أغراض تعليمية وعملية. يهدف كل تطبيق إلى مساعدة العملاء في تحقيق رغباتهم المختلفة ، والتي قد تكون مرتبطة بالكفاءة أو الخيال أو التواصل.

يتم إنشاء كل برنامج لمساعدة العملاء في التفاعل المحدد المرتبط بالكفاءة والإتقان. على عكس البرمجة الهيكلية ، فإن تطوير التطبيقات واضح في فائدته ويعمل على الهدف الذي تم إنشاؤه للقيام به. معظم التطبيقات التي نراها على هواتفنا المحمولة هي أمثلة على البرمجة.

الهدف الأساسي من برمجة تطبيق ما هو تحسين الأداء ومساعدة العملاء في إنجاز مهامهم بسهولة. اليوم ، لدينا الكثير من خدمات برمجة التطبيقات عالية الجودة المتاحة لنا والتي تميز كيف نواصل حياتنا وتلزمنا بمتطلبات التطوير المستمر.

تتضمن برمجة التطبيقات إنشاء التطبيقات المستخدمة على نطاق واسع، مشغلات الوسائط المتعددة، التطبيقات المكتبية، وبرامج الحماية وغيرها. التطبيقات العادية التي نراها على هواتفنا المحمولة هي نماذج إضافية.

عملية تطوير البرمجيات

العصف الذهني / وضع المفاهيم

غالبًا ما يكون التفكير في الأفكار الإبداعية أمرًا صعبًا على أساس أن السنوات الجديدة قد جلبت لنا بشكل استباقي الكثير من التطورات. نتيجة للكثير من الترتيبات الجاهزة ، يحتاج مشرفو العناصر والمشاريع ، جنبًا إلى جنب مع المصممين ، إلى التفكير معاً لتقديم منتج مطلوب وشيء جديد.

التحليل العام وجمع المتطلبات

في تطوير البرمجة ، يتم الحصول على المتطلبات الأساسية للعناصر المراد تخطيطها في هذه الخطوة. بالنسبة لمعظم المهام ، هذه الخطوة هي التركيز الأساسي. يتجمع مديرو المشروع والشركاء المهتمون لتلبية الاحتياجات وتجميعها. أسئلة ، على سبيل المثال ، “من سيستخدم العنصر؟ استخدام العنصر ، ما نوع المعلومات التي تدخل في العنصر؟ علاوة على ذلك ، ما نوع المعلومات التي يتم إرجاعها بواسطة العنصر كنتيجة؟” تم الرد عليها بالكامل في هذه الخطوة.

بعد تجميع الضروريات والإجابة على أسئلة مثل المذكورة أعلاه ، يأتي التحقيق في جميع الأمور على الفور.

تصميم التطبيق

في هذه المرحلة ، سيقوم مهندسو المنتج بتخطيط التطبيق في ضوء مخرجات المرحلة السابقة. يتم تحقيق ما يلي في هذه المرحلة:

تحسين واعتماد نموذج التطبيق وواجهة المستخدم

وضع نموذج التخطيط

تحسين نموذج التخطيط الذي تم إنشاؤه من الخطة

سن نموذج الاختبار من حالات الاستخدام

عند الانتهاء من الخطة، ستتم الموافقة عليها وفقًا لاحتياجات العميل، كما ستتم الموافقة على مدى المهمة وسيتم عمل مقياس. يتم إجراء التعديلات ، إن وجدت ، في هذه المرحلة.

تطوير البرمجيات

مع علم كل شخص مشارك في الفريق بفائدة وتكوين المنتج ، سيمون هذا هو الوقت المثالي لبنائه. من الواضح أن هذه المرحلة هي الأصعب في مرحلة SDLC.

سواء كنت تعتمد على تقنية Spry أو MVP ، أو تستخدم استراتيجية التتالي الأكثر شيوعًا ، فإن الهدف هنا هو الالتزام بـ SOW ، والابتعاد عن المهام صعبة السيطرة، وابتكار برمجة منتجة خالية من العيوب.

الاختبار

المرحلة الأخيرة في دورة حياة التحسين هي الانتقال إلى الإنشاء والظهور للنور. يتضمن هذا عادة إعداد العميل والمنهجية الوظيفية. إعداد العميل يعني تأقلمه مع التطبيق الجديد. تمكن وثائق النظام الوظيفي المهام من التحكم في المسؤولية فيما يتعلق بتشغيل التطبيق على أساس مستمر. في الوقت الحالي ، يتم التحكم في التغييرات بحزم ويجب تجربتها بدقة قبل تنفيذها .

التعيين

بعد التخلص من كل خطأ من أخطاء الترميز أثناء مرحلة الاختبار ، يتم تسمية المرحلة التالية بمرحلة التنظيم. يتم تنفيذ الكود النهائي في المنتج وبعد ذلك يتم نقله إلى العملاء لاستخدامه.

نظرًا لأنه يتم إعطاء العنصر للعملاء المحتملين ، فإن الشيء الأساسي الذي تم القيام به لضمان أن يكون رائعًا على نطاق واسع هو استخدام الاختبار التجريبي. بافتراض وجود أي فرص للتغيير أو وجود أخطاء محتملة تم العثور عليها أثناء التنفيذ ، يتم الرد بسرعة على المجموعة التي تبلغ عن أخطائها لتظهر بشكل كبير باستمرار.

الصيانة

عندما يتم نقل إطار العمل ويبدأ العملاء في استخدام التطبيق الذي تم إنشاؤه ، تحدث الإجراءات الثلاثة التالية:

إصلاح الأخطاء – يتم احتساب الأخطاء في ضوء بعض المواقف التي لم تتم تجربتها بأي وسيلة.

التحديث – إجراء إصلاح شامل للتطبيق على المتغيرات الأحدث للمنتج

الترقية – إضافة بعض النقاط البارزة الجديدة إلى البرمجة الحالية

الخاتمة

في هذه الأيام ، تؤثر المنافسة على المؤسسات لتقديم برامج جديدة بشكل أسرع وأسرع. من الصعب المحافظة على تميز منتج ما مع التسابق ضد المنافسين في قطاع أعمال شرس للغاية.

على أي حال، كيف تحاول ألا تفكر مرتين في الجودة التي تنقلها لعملائك مع البقاء في مقدمة السباق؟ كل شيء يدور حقًا حول دورة تطوير المنتج. تعمل عملية تطوير البرمجيات على تمكين المجموعات من تحقيق نتائج إيجابية عبر تكثيف الجهود المشتركة.