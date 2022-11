تعرف على “الفيروس المخلوي التنفسي” المثير للفزع في مدارس مصر

مصر – انتشرت عدوى الفيروس المخلوي التنفسي في مصر، خلال الفترة الأخيرة لدى العديد من الأطفال بمختلف الأعمار، وتسبب الأمر في رعب كبير لدى أولياء الأمور.

ويعد الفيروس المخلوي التنفسي، هو مجموعة من الفيروسات المخاطية التي من الممكن أن تسبب في بعض الحالات، التهابات شديدة في الجهاز التنفسي وتتسلل إلى الجهاز التنفسي عند الأطفال والأشخاص البالغين.

ويشمل الفيروس المخلوي التنفسي العديد من الأعراض التي تظهر على المصاب، حيث تتشابه أعراضه كثيرا مع نزلة البرد وتظهر على المصاب من بعد الإصابة بـ 4 إلى 5 أيام.

وتستمر الإصابة بمرض الفيروس المخلوي التنفسي، لمدة أسبوعين وفي بعض الحالات الحادة يضطر المصاب إلى الذهاب إلى المستشفى.

وكشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، أنه لا صحة لما يتم تداوله عن تعليق الدراسة بسبب انتشار الفيروس المخلوي التنفسي، وإن سير العملية التعليمية مستمر في انتظامه، مع التشديد على كل الإجراءات الاحترازية لفيروس المخلوي التنفسي.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد قالت إن قطاع الطب الوقائي بالوزارة أجرى مسحا على عدد كبير من الأطفال المصابين بالأعراض التنفسية، وتبين أن 73% منهم مصابون بالفيروس التنفسي المخلوي.

عميد معهد القلب السابق لـRT

أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق في مصر لـRT ، أن الفيروس المخلوي التنفسي يتسبب في عدوى شديدة لدى بعض الأشخاص، بما في ذلك الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 شهرا أو أقل (الرضع)، وخاصة الأطفال المبتسرين، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والرئة، أو أي شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة (نقص المناعة).

وتابع: “أعراض تظهر علامات وأعراض عدوى فيروس الجهاز التنفسي المخلوي بشكل شائع بعد حوالي أربعة إلى ستة أيام من التعرض للفيروس. في البالغين والأطفال الأكبر سنًا، يتسبب الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) عادة في ظهور علامات وأعراض تشبه الزكام الخفيف”.

وقد تشمل هذه الأعراض احتقان أو سيلان الأنف، وسعال جاف، حمى منخفضة، إلتهاب الحلق، العطس، وصداع الرأس.

وأشار إلى أنه في الحالات الشديدة يمكن أن تنتشر عدوى RSV إلى الجهاز التنفسي السفلي، مسببة الالتهاب الرئوي أو التهاب القصيبات الهوائية – التهاب الممرات الهوائية الصغيرة التي تدخل الرئتين.

قد تحدث العدوى الشديدة أو التي تهدد الحياة والتي تتطلب الإقامة في المستشفى عند المبتسرين أو في أي شخص يعاني من مشاكل مزمنة في القلب أو الرئة.

ونظرا لأن RSV ومرض فيروس كورونا (COVID-19) كلاهما نوعان من فيروسات الجهاز التنفسي ، يمكن أن تكون بعض أعراض RSV و COVID-19 متشابهة. غالبًا ما ينتج عن مرض كوفيد -19 عند الأطفال أعراض خفيفة مثل الحمى وسيلان الأنف والسعال.

بالنسبة للبالغين المصابين بـ COVID-19 ، قد تكون الأعراض أكثر حدة وقد تشمل صعوبة في التنفس. وقد يؤدي وجود RSV إلى خفض المناعة وزيادة خطر الإصابة بـ COVID-19 – للأطفال والبالغين. وقد تحدث هذه العدوى معًا، مما قد يؤدي إلى تفاقم شدة مرض COVID-19.

