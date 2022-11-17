هواتف جالكسي S23 ستدعم أكثر من وضع أداء مختلف لتحسين عمر البطارية!

بناءً على تغريدة Ice Universe على موقع العصفور الأزرق يبدو أن الشركة الكورية تمكنت من تطوير حيلة جديدة أو خدعة برمجية بسيطة لطيفة جداً من شأنها تحسين عمر البطارية على هواتف جالكسي S23 المُقرر الإعلان عنها في بداية العام المقبل.

هواتف جالكسي S23 ستدعم أكثر من وضع Performance Mode لتقليل استهلاك الطاقة وتحسين عمر البطارية

يُقال أن هواتف السلسلة الجديدة سوف تتيح للمستخدم القدرة على التبديل بين أكثر من وضع أداء واحد “Performance Modes” من أجل إعطاء الأولية لعمر البطارية على حساب قوة أداء المعالجة الداخلية.

من خلال لقطة الشاشة التي شاركها المُسرب، فإن وضع الأداء الأول سيأتي باسم “الوضع القياسي” أو “Standard Mode” وسيكون هذا هو وضع التشغيل الموصي به وقيد التشغيل افتراضياً. وضع التشغيل هذا سيحاول الموازنة بين الأداء وعمر البطارية دون أن يكون سبباً في اختناق سرعة المعالجة.

ربما قد تلاحظون من خلال الصورة أن سامسونج تركت ملحوظة أو توضيح بسيط أسفل ملف التعريف القياسي والتي تؤكد على أن وضع التشغيل هذا يحاول الموازنة بين الأداء العام للهاتف وعمر البطارية وكفاءة التبريد. بالتأكيد سيكون هذا هو أفضل وضع تشغيل يمنح المستخدم القدرة على التعامل مع جميع المهام وتحسين الأداء تلقائياً دون أن يؤثر بشكل كبير على عمر البطارية أو أن يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الهاتف.

أما إذا كنت مستعد على التضحية قليلاً بسرعة الأداء، فقد يكون ملف التعريف الثاني الخاص بوضع تشغيل “Light” هو صديقك المُفضل لأنه يلعب دور كبير في تحسين عمر البطارية على حساب سرعة الأداء.

وفقاً للمصدر، فإن وضع التشغيل الثاني يعمل بالفعل على تحسين عمر البطارية، على الرغم من أنه لا يؤثر بشكل كبير جداً على شكل الأداء العام وسرعة المعالجة.

أيضاً وضع التشغيل Light لن يؤثر على معدل تحديث الشاشة أو دقة الشاشة المضبوطة بواسطة المستخدم. وبالتالي إذا كنت لا تستخدم الهاتف في تأدية بعض الوظائف الشاقة، فقد يكون هذا هو أفضل وضع تشغيل يستحق التفعيل للحفاظ على سعة الشحن أطول فترة زمنية ممكنة وأنت في الخارج.

أما إذا لم يكن عمر البطارية مصدر قلق بالنسبة لك وتهتم بشحن الهاتف مرات متعددة خلال اليوم، فبكل بساطة يمكنك تجاهل وضع Light والاستفادة من أي جرعة أداء إضافية يمنحها لك وضع Standard من أجل تحسين أداء المعالجة.

لقد علمنا من التسريبات السابقة أن هواتف جالكسي S23 ستأتي بنفس الحجم والمظهر المعتاد، ومع ذلك، فستحتوي جميع هواتف السلسلة على سعة بطارية أكبر مقارنة بالسلسلة السابقة.

سيتم شحن الإصدار الأساسي بالسلسلة ببطارية سعتها 3900 مللي أمبير في الساعة، أي أنها أكبر بفارق 200 مللي أمبير عن هاتف جالكسي S22. أما إصدار جالكسي S23 بلس فسيتم تزويده ببطارية بسعة 4700 مللي أمبير في الساعة.

هاتف جالكسي S23 ألترا هو الإصدار الوحيد الذي يحافظ على نفس سعة البطارية حيث من المتوقع أن يتم شحنه ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة. ولكن من المتوقع أن يوفر عمر بطارية أطول بفضل معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 SoC الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.