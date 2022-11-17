هواتف ايفون 15 برو ستأتي مع سرعة نقل بيانات عالية

بات مؤكداً أن ابل سوف تنتقل من الاعتماد على منفذ Lightning التقليدي إلى منفذ USB C في هواتف ايفون 15. هذا لن يكون فقط مجرد في شكل الشاحن ومنفذ الشحن بل سيكون له فوائد أخرى.

وفقاً للمحلل الشهير Ming-Chi Kuo فإن التحول إلى منفذ USB C سوف يؤدي إلى زيادة موهولة في سرعة نقل البيانات سلكياً من وإلى الايفون وخاصةً هواتف ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس.

وفقاً للمحلل فإن كافة إصدارات ايفون 15 سوف تستفيد من وجود منفذ USB C في حين أن سرعة نقل البيانات الأعلى ستكون متاحة لإصدارات برو.

إصدارات ايفون 15 وايفون 15 بلس الأساسية ستنقل الملفات بسرعة USB 2.0 أي نفس سرعة نقل البيانات مثل Lightning وهي سرعة تصل إلى 480 ميجابايت في الثانية، وهذا استكمالاً لإستراتيجية ابل لتمييز إصدارات برو أكثر.

هواتف ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس (أو ألترا) ستنقل بيانات بسرعة USB 3.2 أو Thunderbolt 3 وهذا يعني بلغة الأرقام سرعة تصل إلى 20 أو 40 جيجابايت.

هذا التحول من ابل إلى منفذ USB C يأتي انصياعاً إلى قوانين الاتحاد الأوروبي التي تجبر جميع الشركات على توحيد منفذ الشحن ونقل البيانات الخاصة بأجهزتها إلى USB C وإلا سوف تُمنع من بيعها في دول الاتحاد الأوروبي.

قانون الاتحاد الأوروبي لن يجبر ابل فقط ومنتجات الايفون على تبني منفذ USB C بل سيشمل هذا القانون جميع المنتجات التقنية الأخرى كذلك، وهدف تلك القوانين توحيد منفذ الشحن في جميع المنتجات لتقليل المخلفات التقنية الناجمة عن تلف الشواحن.