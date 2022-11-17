كل من جالكسي M52 5G وجالكسي M32 5G يتلقيان أندرويد 13

تستمر سامسونج بالدفع بتحديث أندرويد 13 إلى المزيد من هواتفها متوسطة المدى. فبعد أن حصل مؤخراً كل من جالكسي A53 5G وجالكسي A73 5G وجالكسي A33 5G على تحديث أندرويد 13، قررت الشركة أن تُرسل التحديث الجديد لكل من جالكسي M52 5G وجالكسي M32 5G في أوروبا. أيضاً هناك العشرات من هواتف الشركة الرائدة التي حصلت بالفعل على تحديث أندرويد 13 في مناطق عديدة.

حالياً يحصل هاتف جالكسي M52 5G الذي يحمل رقم طراز SM-M526BR على تحديث أندرويد 13 وواجهة One UI 5.0 المخصصة من سامسونج. هذا يشتمل على بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا والبرتغال وإسبانيا وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة.

بناءً على تقرير SamMobile فإن التحديث الجديد يحمل رقم إصدار M526BRXXU1CVJ7 ومن المتوقع أن يتم طرح التحديث على مستوى العالم خلال الأيام القليلة القادمة. جدير بالذكر أن سامسونج لم تُطلق هاتف جالكسي M52 5G في جميع الأسواق، مما يعني أن مسألة حصوله على تحديث أندرويد 13 ستكون وشيكة جداً في جميع الدول المتبقية.

في نفس الوقت، حصل هاتف جالكسي M32 5G على تحديث أندرويد 13 برقم إصدار M326BDDU4CVK1 في الهند وهذا هو البلد الوحيد الذي أطلقت سامسونج فيه طراز 5G من هاتف جالكسي M32.

أما بالنسبة للعديد من بلدان آسيا وأفريقيا فلقد حصلت هذه المناطق على نموذج 4G فقط من الهاتف ولكن حتى وقت كتابتي لهذه السطور فلا يزال الهاتف في قائمة الانتظار لتحديث أندرويد 13.

الأمر المُسلم به هو أن تحديث One UI 5.0 يجلب العديد من الميزات الجديدة والتغييرات الهامة إلى كل من جالكسي M52 5G وجالكسي M32 5G. باختصار شديد، حينما يحين موعد تلقي هاتفك لهذه الواجهة، فسوف تحصل على جميع ميزات أندرويد 13 والتعديلات الفرعية من سامسونج.

قامت الشركة بإجراء بعض التغييرات اللطيفة على واجهة المستخدم وتمكنت من تحسين طريقة عرض الرسوم المتحركة لتوفير تجربة استخدام أفضل وأكثر سلاسة، فضلاً عن العديد من خيارات التخصيص لمنح المستخدم أفضل تجربة ممكنة.

الآن، بات من الممكن التعديل على الخلفية وتغييرها أو التلاعب في أنماط الساعة وعناصر واجهة المستخدم الأخرى مباشرةً من شاشة القفل. جنباً إلى جنب مع بعض التحسينات التي طالت جوانب الأمان والخصوصية.

أيضاً من الضروري أن يحصل مالكو هذه الهواتف على التحسينات التي طرأت على برنامج الكاميرا من أجل الحصول على صور ذات جودة أعلى. بالإضافة إلى خيارات التحرير والتعديل على الفيديو الجديدة.

أخيراً وليس آخراً، فلقد اهتمت سامسونج بتعديل وتحسين تطبيقات الأوراق المالية من أجل تحسين قدرات المستخدمين الانتاجية. في النهاية، يجب أن تتطلع للحصول على تحديث أندرويد 13 إذا كنت تمتلك أي من الهاتفين المذكورين سابقاً في هذا التقرير خلال الأسابيع القليلة القادمة. وبكل تأكيد هذا التحديث سوف يشتمل على التصحيح الأمني لشهر نوفمبر.