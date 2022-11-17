تطبيق مونديال كأس العالم 2022 – التطبيق الشامل لمتابعة مونديال قطر!

نحن على موعد مع حدث رياضي عالمي هو كأس العالم 2020 في نسخة تاريخية ﻷنها تُقام ﻷول مرة في منطقة الشرق الأوسط في دولة عربية هي قطر. إذا كنت مهتماً بالشأن الرياضي، فلا شك أنك ستحتاج إلى متابعة الفعاليات والمباريات ومن أجل ذلك نقدم لك تطبيق مونديال كأس العالم 2022 والذي سيغطي كل ما يتعلق بهذا الحدث المهم.

مميزات تطبيق كأس العالم قطر 2002

هو تطبيق مخصص فقط لما صٌنع من أجله وهو مونديال كأس العالم في قطر بدون أي أمور أخرى خارجة عن هذا النطاق. عند تنزيل وتثبيت التطبيق، ستجد أمامك أربعة تبويات أساسية وهي:

الرئيسية: وهو التبويب الذي يقابلك للوهلة الأولى عند فتح التطبيق، وفيه يمكنك معرفة المباريات الجارية والنتيجة في الوقت الفعلي وكذلك المباريات القادمة بمواعيدها بالإضافة إلى الوصول السريع للأخبار ومقاطع الفيديو وأشياء أخرى. عند الضغط على أي مبارة ستجد النتيجة والتشكيل الخاص بكل منتخب والبطاقات التي أشهرها الحكم.

الترتيب: في هذا التبويب ستجد أمامك مجموعات كأس العالم قطر 2022 الثمانية والتي تضم 32 منتخباً وفي كل مجموعة ترتيب المنتخبات وعدد النقاط، بنظرة سريعة سوف تتعرف على أداء المنتخبات وسير كل مجموعة.

المباريات: وفيها ستجد كافة مباريات كأس العالم قطر 2022 ومواعيدها، يمكنك أيضاً معرفة المباريات داخل كل مجموعة فقط من المجموعات الثمانية، ومعلومات أخرى أكثر تفصيلاً عن كل مباراة بالضغط عليها.

المزيد: في هذا التبويب يمكنك أيضاً الوصول لقسم الأخبار والفيديو واستعراض قائمة الهدافين والتصويت لفريقك المفضل، والدخول إلى قسم الإعدادات للتحكم ببعض الأمور مثل لغة الواجهة والإشعارات وغيرها.

تحميل تطبيق كأس العالم 2022

التطبيق متاح على على هواتف الايفون وكذلك الأندرويد على حد سواء، ويمكن تحميله مجاناً. يعمل التطبيق على هواتف الايفون العاملة بتحديث iOS 11 فما أحدث، وهواتف الأندرويد بتحديث 4.4 فما أحدث، فلا تقلق سوف يعمل التطبيق على هاتفك حتى وإن كان قديماً.

مع هذا التطبيق لن يفوتك أي شيء متعلق بكأس العالم 2022 داخل الملاعب أو خارجها، من مواعيد المباريات إلى تشكيلات المنتخبات إلى الأخبار وكل ما تود معرفته ويجعلك في قلب أهم حدث رياضي!

تحميل التطبيق على الايفون:

السعر : مجاني