اختبارات الأداء – معالج ابل A16 مقابل أحدث معالجات كوالكوم في الأندرويد!

مؤخراً أعلنت كوالكم عن معالج Snapdragon 8 Gen 2 وهو أحدث معالجتها وأقواها أداءً حتى الآن وسيكون موجوداً في هواتف الأندرويد الراقية خلال الآونة القادمة في المقابل لدى ابل معالجها الأحدث A16 الموجود بالفعل في هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس. فما هو أداء تلك المعالجات مقارنة ببعضها.

لا يزال التفوق لصالح معالجات ابل

دوماً ما كانت معالجات ابل متفوقة على نظرياتها من معالجات الأندرويد بما فيها معالجات كوالكم الأقوى. هذا العام لا يختلف كثيراً عن سابقه من الأعوام إذ أظهرت اختبارات الأداء تفوق معالج ابل A16 على معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2.

معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 لم يظهر بصورة رسمية في هواتف الأندرويد حتى الآن إلا أن هناك اختبارات أداء للمعالج على منصة Geekbench ظهرت على الإنترنت من هواتف أندرويد لم يتم إطلاقها بعد ونشرها موقع DealNTech.

في هذه النتائج حقق معالج Snapdragon 8 Gen 2 نتيجة 1480 نقطة في اختبار النواة الواحدة و 4700 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة.

للمقارنة، حقق معالج ابل A16 نتيجة 1870 نقطة في اختبار النواة الواحدة ونحو 5370 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة

معالج ابل A15 أيضاً الموجود في هواتف ايفون 14 وايفون 14 بلس وايفون 13 برو والتي أعلنت عنه ابل العام الماضي حقق نتيجة 1700 نقطة في اختبار النواة الواحدة وهو ما يفوق كذلك معالج كوالكم Snapdragon 8 Gen 2 .

جدير بالذكر أن كوالكم كانت أعلنت معالج Snapdragon 8 Gen 2 يفوق سابقه بنحو 35% في أداء وحدة المعالجة المركزية CPU و 25% زيادة في أداء معالج الرسوميات، سيتواجد هذا المعالج في أجهزة الأندرويد الراقية خلال عام 2023 المقبل.

وكانت ابل قد أفادت أن معالجاتها A16 و A15 تتفوق على معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 الموجود في هواتف الفئة الراقية للأندرويد هذا العام بحسب رسم بياني شاركته معنا خلال مؤتمر الإعلان عن سلسلة ايفون 14.

للتذكير فقط، تعمل هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس بمعالج A16 الأحدث بينما هواتف ايفون 14 وايفون 14 بلس تعمل بمعالج A15 وهو ذات المعالج المستخدم في ايفون 13 برو/ماكس العام الماضي.