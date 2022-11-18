كل من جالكسي زد فولد 4 و فليب 4 يتلقيان التحديث الأمني لشهر نوفبمر!

بدأت شركة سامسونج في طرح التحديث الأمني لشهر نوفمبر من أجل مجموعة متنوعة من هواتفها الذكية وقد أطلقت مؤخراً هذا التحديث لكل من هواتفها القابلة للطي، جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4. ومن المتوقع أن يشق التحديث طريقه إلى هواتف جالكسي الأخرى المؤهلة خلال الأيام القادمة.

تلقت هواتف الجيل الرابع القابلة للطي إصدار SMR من التحديث الأمني في الولايات المتحدة. في البداية بدأت الهواتف الغير مُقفلة بتلقي التحديث حيث يأتي التحديث برقم إصدار برنامج التثبيت F721U1UES1AVJ7 لهاتف جالكسي زد فليب 4 بينما يتلقى هاتف جالكسي زد فولد 4 التحديث الأمني برقم إصدار F936U1UES1AVJ1 هذا وبالإضافة إلى أن هاتف جالكسي زد فليب 4 بدأ في تلقي التحديث في السوق الأوربية أيضاً.

بالطبع سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يصل التصحيح الأمني لشهر نوفمبر لعام 2022 لمالكي هواتف الجيل الرابع القابلة للطي في الشرق الأوسط والوطن العربي.

كل من جالكسي زد فولد 4 وزد فليب 4 سيتلقيان أندرويد 13 هذا الشهر

ولكن على كل حال، وجب التنويه على أن هذا التحديث لا يحتوي على أي ميزات جديدة أو عناصر مختلفة أو تغييرات مميزة على واجهة المستخدم أو نظام التشغيل، وإنما هو مقتصر فقط على بعض التصحيحات الأمنية التي من شأنها علاج الثغرات الأمنية التي تم اكتشافها في النظام.

تحتفظ سامسونج بجميع الميزات الجديدة من أجل واجهة One UI 5.0 المخصصة المستندة على نظام أندرويد 13 والذي نتوقع الكشف عنها بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة.

ومع ذلك، للأسف سامسونج لم تنشر سجل التغيير الخاص بالتصحيح الأمني لشهر نوفمبر. وبالتالي لا يمكننا تحديد المشاكل أو الأخطاء التي تم التعامل معها مع هذا الإصدار الأمني.

ولكن بكل تأكيد تمكنت الشركة من معالجة الكثير من الثغرات الأمنية ونقاط الضعف التي قد تؤثر على أمن وخصوصية بيانات مستخدمي أجهزة جالكسي.

على كل حال، يمكنك انتظار وصول التصحيح الأمني لشهر نوفمبر خلال الشهر الجاري، ويمكنك التأكد بنفسك مما إذا كان هناك تحديثات قيد الانتظار من إعدادات الهاتف يدوياً.

في الوقت الحالي، سامسونج تبذل قصارى جهدها من أجل طرح تحديث One UI 5.0 المستند على أندرويد 13 من أجل هواتف جالكسي المؤهلة حيث حصلت هواتف جالكسي S22 الشهر الماضي على التحديث البرمجي الجديد ثم لحقت بها سلسلة جالكسي S20 وجالكسي S21 وجالكسي نوت 20.