قد يتم إطلاق هاتف جالكسي A54 مبكراً عن موعده!

من المحتمل أن يأتي هاتف سامسونج جالكسي A54 هذا العام مبكراً عن موعده والدليل على ذلك يرجع لحقيقة رصد الهاتف على موقع منظمة الشهادات التجارية 3C في الصين. وهذا يعني أنه قد يتم إطلاق الهاتف في بدايات العام القادم.

تم رصد هاتف جالكسي A54 5G بشهادة 3C بواسطة موقع Techgoing وقد اتضح أن الهاتف يحمل رقم إصدار SM-A5460 وهذه هي النسخة الصينية من الهاتف، بينما تحمل النسخة الأوربية رقم إصدار SM-A546B، في حين أن النسخة الأمريكية تحمل رقم إصدار SM-A546U.

كشفت شهادة 3C أن هاتف جالكسي A54 5G سوف يدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات. هذا يعني أن سرعة الشحن كما هي بالضبط دون أي تغيير عن هاتف جالكسي A53 5G الذي تم إطلاقه في وقت سابق من العام الجاري.

في حين أن شهادة 3C لم تكشف عن أي تفاصيل أخرى حول مواصفات الهاتف ولكنها دليل حي على أن هاتف الفئة المتوسطة المُرتقب اقترب جداً من مرحلة الإطلاق الرسمي.

للتذكر، كانت قد أطلقت سامسونج كل من جالكسي A53 5G وجالكسي A52 5G في شهر مارس خلال العامين الماضيين، وكنا نتوقع أن تلتزم سامسونج بنفس الجدول الزمني المعتاد لإطلاق هاتف الفئة المتوسطة التالي.

حصل الهاتفين السابقين على شهادة 3C في شهر يناير من الأعوام الماضية ولكن بالنظر إلى موعد حصول هاتف جالكسي A54 5G على شهادة 3C مبكراً شهرين عن موعده فبالتأكيد هذا الهاتف سيأتي مبكراً عن موعده، ربما خلال شهر يناير أو فبراير القادم.

ومع ذلك، للأسف الشديد ليس لدينا أي تأكيد رسمي حول موعد إطلاق الهاتف حتى الآن، وبالتالي حالياً لا يزال الأمر متروكاً للتكهنات. ولكن من الضروري أن نحصل على معلومات إضافية حول موعد الإطلاق خلال الأسابيع القادمة.

مواصفات هاتف جالكسي A54 الفنية

على كل حال، هذه هي ليست المرة الأولى التي نتحدث فيها عن هاتف جالكسي A54 في موقع أخبار التطبيقات. فمن خلال التسريبات السابقة علمنا أنه من المحتمل أن يأتي الهاتف بتصميم مختلف عن الطُرز السابقة بحيث أن تكون الكاميرات الخلفية بارزة من الجانب الخلفي دون وجود جزيرة أو نتوء مخصص لإيوائها.

أيضاً يُقال أن سامسونج تخطط للتضحية ببعض المستشعرات الإضافية على جميع هواتف الفئة المتوسطة بحيث أن تشتمل جميع الهواتف على ثلاث مستشعرات فقط بدلاً من الأربعة المعتادين.

علاوة على ذلك، فقد تستخدم سامسونج مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بدلاً من مستشعر 64 ميجابكسل ولكن لا تدع هذا يتسبب في تغيير وجهة نظرك عن قدرات الهاتف البصرية، فلا تزال سامسونج قادرة على تحسين برامج الكاميرا وخورازميات التصوير لتوفير صور أعلى وأفضل جودة.