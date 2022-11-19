كيفية مشاهدة كأس العالم قطر 2022 على الايفون والأندرويد؟

نعيش الآن أجواء نسخة استثنائية من بطولة كرة القدم التي كل الكوكب وهي بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي تُقام لأول مرة على أرض عربية. لا شيء قد يُضاهي متعة المشاهدة عبر شاشة التلفاز الكبيرة، لكنك البعض قد يُجبر على ماهدة مباريات كأس العالم 2022 من خلال أجهزة الايفون أو الأندرويد.

تعتبر مجموعة beIN Sports هي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم قطر 2022 في الشرق الأوسط ولذا فإن أي طريقة شرعية لمشاهدة البطولة يجب أن تمر عبرها وفي هذا المقال سوف نسهل عليك الطريق لمعرفة كيفية متابعة المباريات بالشكل الذي يلائمك.

مشاهدة مباريات كأس العام قطر 2022 عبر منصة TOD

هي منصة من تطوير شركة beIN ميديا جروب وتتيح مشاهدة مباريات كأس العالم قطر 2022 على الايفون والايباد وكذلك الأجهزة العاملة بنظام الأندرويد من خلال تطبيق TOD المتاح للتحميل من متجر الآب ستور وجوجل بلاي.

إذا كنت ترغب في متابعة مباريات كأس العالم مباشرة وكذلك البرامج الرياضية والتحليلات والأخبار، يمكنك الاشتراك في باقة كأس العالم “تذكرة البطولة” عبر منصة TOD والتي سوف تتيح لك مشاهدة قنوات بي إن سبورتس ماكس الناقلة لمباريات كأس العالم مباشرةً في مقابل 80 دولاراً أمريكياً أو ما يعادل ذلك بالعملات المحلية طوال فترة البطولة وما بعدها من يوم 20 نوفمبر حتى نهاية العام.

هذه الباقة سوف تتيح لك مشاهدة المباريات مباشرةً وكذلك الإعادات والبرامج الرياضية الأخرى، وسوف يسمح لك الحساب الذي قمت بشراء الباقة منه بتسجيل الدخول إلى عدة أجهزة يصل عددها إلى خمسة أجهزة سواء هواتف ذكية أو أجهزة لوحية أو أجهزة تلفاز أو حتى من خلال الحاسوب عبر الموقع الرسمي للخدمة على الإنترنت tod.tv

يمكنك تحميل تطبيق TOD على الايفون والايباد وجهاز ابل TV من متجر الآب ستور من خلال هذا الرابط، وكذلك التحميل ﻷجهزة الأندرويد (هواتف أو لوحيات أو أجهزة تلفاز) من متجر جوجل بلاي من خلال هذا الرابط.

تطبيق بي إن سبورتس beIN Sports الرسمي

إذا كنت لا تمتلك رفاهية الوقت لمتابعة كافة المباريات ومشاهدتها مباشرةً، فتطبيق بي إن سبورتس الرسمي على الايفون والأندرويد قد يكون خياراً فعالاً لك فهو يعرض ملخصات المباريات والأهداف وأهم الأخبار المتعلقة بكأس العالم عبر مقاطع فيديو قصيرة عالية الجودة.

التطبيق متاح للتحميل مجاناً بدون اشتراكات أو تكاليف إضافية على أجهزة الايفون والايباد من خلال متجر الآب ستور، وكذلك على أجهزة الأندرويد من خلال متجر جوجل بلاي. قد يعيب هذا التطبيق وجود بعض الإعلانات لكنها لا تؤثر على تجربة الاستخدام.

تطبيق مونديال كأس العالم 2022

هذا التطبيق الرياضي مخصص فقط لمتابعة كل ما يتعلق بمونديال كأس العالم قطر 2022 وتحديداً مواعيد المباريات والنتائج وقوائم المنتخبات بالإضافة إلى الأخبار ومقاطع الفيديو، كما سيعرض المجموعات المختلفة للبطولة وعدد النقاط وترتيب المنتخبات في كل مجموعة وغيرها من الأمور، قد يكون هذا التطبيق أفضل رفيق لك خلال البطولة.

تطبيق كأس العالم قطر 2022 متاح على على هواتف الايفون وكذلك الأندرويد على حد سواء، ويمكن تحميله مجاناً. يعمل التطبيق على هواتف الايفون العاملة بتحديث iOS 11 فما أحدث، وهواتف الأندرويد بتحديث 4.4 فما أحدث، فلا تقلق سوف يعمل التطبيق على هاتفك حتى وإن كان قديماً. (تحميل التطبيق على الايفون / تحميل التطبيق على الأندرويد)

هل توجد طرق أخرى؟

بالطبع، توجد طرق أخرى لمشاهدة مباريات كأس العالم قطر 2022 بعضها شرعي وبعضها غير شرعي ويعتمد على قرصنة المحتوى من المصادر الرسمية. لا توجد تطبيقات على متجر الآب ستور أو جوجل بلاي تبث محتوى مقرصن لكأس العالم، وإذا وجدت يتم حذفها سريعاً لانتهاك حقوق البث والنشر.