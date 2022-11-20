سامسونج تُسجل براءة اختراع لخاتم ذكي يعمل كمتعقب للصحة واللياقة البدنية!

يُقال أن شركة سامسونج تعمل على خاتم ذكي جديد سيعمل بمثابة متعقب للصحة واللياقة البدنية حيث أفادت العديد من وسائل الإعلام الكورية أن المنتج الجديد لم يحصل على اسم تجاري بعد ولكن الشركة الكورية بدأت بالفعل في تطويره ولقد تواصلت مع العديد من الموردين من أجل الحصول على القطع والأجزاء اللازمة لهذا المنتج.

في الواقع، اهتمام سامسونج بالخواتم الذكية ليس أمرًا جديد كلياً حيث كنا قد رصدنا من قبل مطالبات الشركة بالحصول على عدد من براءات الاختراع لمثل هذه المنتجات الذكية خلال السنوات الماضية.

ولقد تقدمت الشركة الكورية العملاقة بطلب للحصول على براءة اختراع لمجموعة مختلفة من التصاميم التقنية المُعقدة التي تحيط بهذه النوعية من المنتجات الذكية.

والآن، وفقاً لآخر الأنباء، فإن سامسونج تقدمت بطلب الحصول على براءة اختراع جديدة لتسجيل إحدى منتجات العلامة التجارية الأمريكية USPTO في شهر أكتوبر.

في الحقيقة لسنا متأكدين تماماً ما إذا كانت الشركة مستمرة في تطوير إحدى مشاريعها السابقة على هذه المنتجات الحاصلة على براءات اختراع متعددة أم إنها بدأت في تطوير منتج جديد من الصفر.

ولكن في كلتا الحالتين، يبدو أن سامسونج قررت أن تبذل المزيد من الجهد من أجل إطلاق نوع جديد من أجهزة تتبع الصحة واللياقة البدنية لتكون بمثابة التقنية المستقبلية التالية بعد أجهزة تتبع اللياقة والساعات الذكية.

وعلى الرغم من أننا واثقين أن الشركة بدأت بالفعل في تطوير خاتمها الذكي إلا أن المعلومات حول هذا المنتج لا تزال نادرة جداً. ولكن بالتأكيد سيكون المستخدم قادر على ارتداء الخاتم الذكي في إصبعه تماماً مثل أي خاتم عادي.

ولكن الخاتم الذكي سيحتوي على مجموعة من أجهزة الاستشعار الدقية المتنوعة للتمكن من تتبع ومراقبة معدل ضربات القلب ومخطط كهربائية القلب وضغط الدم وحالة النوم والعديد من الأنشطة البدنية الأخرى.

من المتوقع أن تكون الخواتم الذكية أكثر دقة في المعلومات التي توفرها للأشخاص وهذا لأن ارتداؤها يكون بشكل أضيق من أجهزة تتبع اللياقة البدنية والساعات الذكية التي يتم ارتداؤها حول المعصم.

ومع ذلك، من المؤكد أن الخاتم الذكي سوف يفتقر للعديد من الأجزاء الهامة مثل الشاشة وستعتمد بشكل كلي على كيفية ارتباطها بالهواتف الذكية من أجل تزويد المستخدم بالبيانات والمعلومات المختلفة حول حالته الصحية والجسدية.