لوحة مفاتيح Swiftkey تعود مجدداً إلى الايفون!

البعض لا يفضل استخدام لوحة المفاتيح الافتراضية الخاصة بالايفون وبدلاً من ذلك يفضل الاعتماد على لوحات المفاتيح الأخرى المتاحة على متجر الآب ستور ومنها لوحة المفاتيح الشهيرة Swiftkey التي تشرف على تطويرها شركة مايكروسوفت.

لوحة Swiftkey تعود من جديد

قبل نحو شهر ونصف، أعلنت مايكروسوفت أنها سوف تقوم بإزالة لوحة مفاتيح Swiftkey المملوكة لها من متجر الآب ستور لتكون غير متاحة بعد ذلك لأي من هواتف الايفون أو أجهزة الايباد.

بدا الخبر مفاجئاً للكثير من المستخدمين الذين يعتمدون على لوحة المفاتيح Swiftkey. مايكروسوفت نفسها يبدو أنها تفاجأت برد فعل المستخدمين على قرار إزالة لوحة المفاتيح والتوقف عن دعمها.

لوحة مفاتيح Swiftkey كانت تدعم العديد من اللغات وتوفر الكثير من المزايا كالتعلم من أسلوب الكتابة الخاص بك وتوقع الكلمات التي ستقدم على كتابتها، والكتابة عبر السحب، وتوقع الوجوه التعبيرية وغيرها من المزايا.

على مدار السنوات الأخيرة، تطورت لوحات المفاتيح الخاصة بنظام iOS على الايفون والايباد وأضافات الكثير من المزايا التي جعلت المستخدم يغض الطرف عن استخدام لوحات مفاتيح خارجية.

أيضاً على الأندرويد هناك لوحة مفاتيح جوجل الافتراضية والتي تتوفر منها أيضاً نسخة للايفون والايباد وتوفر مزايا مشابهة ويتم تطويرها باستمرار بواسطة جوجل.

مايكروسوفت أعلنت رسمياً عن عودة لوحة مفاتيح Swiftkey إلى متجر الآب ستور نزولاً على رغبة المستخدمين، كما وعدت بإضافة المزيد من المزايا خلال الفترة القادمة.