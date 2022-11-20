تطبيقات الايفون والايباد الأسبوعية – تطبيقات بنكهة كأس العالم قطر 2022

هذه المقالة من سلسلة تطبيقات الايفون والايباد الأسبوعية تأتي بالتزامن مع بداية كأس العالم 2022 والتي تُقام لأول مرة على أرض عربية في الشرق الأوسط في دولة قطر، لذا ستكون معظم التطبيقات هنا بنكهة كأس العالم!

FIFA+ تطبيق فيفا الرسمي لكأس العالم

هذا هو تطبيق اتحاد كرة القدم فيفا الرسمي والذي من خلاله يمكنك متابعة أخبار المنتخبات ومشاهدة ملخصات وأهداف المباريات ومقابلات رسمية مع اللاعبين والمدربين بالإضافة إلى مزايا أخرى مثل لعبة فانتازي الخاصة بكأس العالم.

السعر : مجاني

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تطبيق FotMob لمتابعة نتائج المباريات

هو تطبيق يساعدك على تتبع نتائج المباريات المختلفة بشكل لحظي ومتابعة التشكيل ومجريات المباريات والأخبار المتعلقة وغير ذلك كما يدعم أجهزة الايباد وساعة ابل وخصائص النظام الجديدة مثل الويدجت وخاصية Live Activities وغيرها.

السعر : مجاني

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تطبيق جوجل للايفون والايباد

تطبيق غني عن التعريف لكن البعض لا يستخدمه، بخلاف البحث الكتابي والصوتي عن أي شيء في العموم أو ما يخص كأس العالم بالخصوص ستجد كل ما تريده من نتائج وقوائم وتشكيلات الفرق وإمكانية متابعة فريق بعينه وأمور أخرى.

السعر : مجاني

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تطبيق مونديال كأس العالم 2022

هذا التطبيق الرياضي مخصص فقط لمتابعة كل ما يتعلق بمونديال كأس العالم قطر 2022 وتحديداً مواعيد المباريات والنتائج وقوائم المنتخبات بالإضافة إلى الأخبار ومقاطع الفيديو، كما سيعرض المجموعات المختلفة للبطولة وعدد النقاط وترتيب المنتخبات في كل مجموعة وغيرها من الأمور، قد يكون هذا التطبيق أفضل رفيق لك خلال البطولة.

السعر : مجاني

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تطبيق هيا – رفيق المشجع في قطر

هو تطبيق أطلقته السلطات القطرية بهدف مساعدة المشجعين القادمين إلى قطر من أجل إيجاد وحجز الفنادق وأماكن الإقامة وحجز المباريات في الإستادات والتعرف على معالم المدن من حولك، وكذلك إدارة بطاقة “هيا” الخاصة بالمشجع.

السعر : مجاني

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لعبة FIFA World Cup 2022

لعبة فيفا كأس العالم 2022 تتيح لك لعب مباريات كأس العالم قطر 2022 على الايفون والايباد حيث ستجد كافة المنتخبات الوطنية المتأهلة لكأس العالم في اللعبة واللاعبين المختارين في كل منتخب، اختر منتخبك أو اصنعه واختر الخطة واستمتع باللعب.

السعر : مجاني