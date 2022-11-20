تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة تطبيقات مميزة مُختارة بعناية لاستخداماتك اليومية!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

FlashDim – Dim your flashlight

إذا لم تكن سعيد الحظ باستخدام نظام أندرويد 13 حتى الآن فهذا التطبيق سيجعلك قادراً على ضبط وتعديل مستوى إضاءة وحدة إضاءة الهاتف Flash LED وفقاً للمستويات التي ترغب بها. أن تكون قادراً على التحكم في مستويات سطوع مصباح LED بهاتفك هي بمثابة ميزة مهمة جداً لأنك بهذا الشكل يمكنك تشغيل المصباح وقتما شئت على مستويات سطوع منخفضة من أجل الحفاظ على عمر البطارية.

على سبيل المثال، بدلاً من تشغيل المصباح على أعلى معدل سطوع، يمكنك تخصيص السطوع على مستويات متوسطة أثناء المذاكرة في غرفة مظلمة أو أثناء البحث عن أي شيء في الحديقة الخلفية لفترة طويلة أو لأي سبب آخر. التطبيق مجاني وخالي من الإعلانات ولا يتطلب اتصال بالإنترنت ويدعم نمط Material You لضبط ألوانه بالتوافق مع ألوان الشاشة الرئيسية الخاصة بك وما إلى ذلك.

السعر : مجاني

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QuoteBucket Beta

أحياناً نستمع إلى بعض الحكم أو الأقاويل من أشخاص مشهورين والتي يكون لها تأثير إيجابي في حياتنا، سواء كانت هذه الحكم مأخوذة عن كتاب مشهورين أو مؤلفين أو مطربين أو فنانين أو حتى شعراء أو شخصيات بارزة. ولكن من الضروري أن نتمكن من تذكر هذه الحكم دائماً للاستفادة منها في حياتنا.

هذا التطبيق بمثابة دليل أو مرجع رائع للعديد من الحكم المأثورة عن أشهر الشخصيات وأيقونات المجتمع الغربي. وبمجرد تشغيلك له ستحصل على مجموعة مختلفة من الحكم والاقتباسات الشهيرة بشكل متواصل، وبعد ذلك يمكنك تجميع أفضل الحكم لإلهامك والاعتماد عليها والعمل بها في نمط روتين حياتك.

السعر : مجاني

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Cam Scanner – PDF Scanner App

تطبيق Cam Scanner هو ماسح ضوئي جديد ولكن يبدو أنه يقوم بوظيفته على النحو الأمثل. من خلال التطبيق يمكنك مسح الملفات والمستندات ضوئياً بكل سهولة وبشكل مجاني. في نفس الوقت التطبيق يتيح لك مسح مستندات PDF وتحويلها إلى صور عالية الجودة بتنسيق JPEG لسهولة مشاركتها مع الآخرين. وبهذا الشكل ستكون قادراً على مسح مستنداتك وصورك والكتب والملفات وحفظها على هيئة تنسيق PDF أو JPEG.

الأهم من ذلك أن التطبيق يحتوي على محرر مُضمن لمساعدتك على تحرير المستندات وإضافة توقيعك الخاص لحماية ملكيتك لها وإضافة العلامات المائية وتنظيم المستندات وترتيبها بشكل احترافي ودمج الملفات وحمايتها بكلمة مرور لمنع الوصول الغير مصرح به إليها. التطبيق مجاني تماماً خلال هذه المرحلة التجريبية الأولى منه ويدعم خواص متقدمة مثل اكتشاف الحواف واقتصاص الزوايا والعديد من الميزات الرائعة التي تستحق التجربة.

السعر : مجاني

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28 : Cycle-Based Wellness

هذا التطبيق يستهدف النساء فقط لأنه يعمل كمتتبع لحركة الدورة الشهرية وسيساعدهم في تحديد موعد حدوثها في المرة التالية. ولكن في نفس الوقت هو تطبيق خاص لممارسة الرياضات البدنية وتحسين مستوى لياقة المرأة ومن خلال قاعدة البيانات التي يجمعها يُمكن الاستفادة منها في تحديد ومعرفة أنواع الرياضات التي قد تناسب صحة المرأة أثناء فترة الطمث. يحتوي التطبيق على مجموعة من مقاطع الفيديو المصورة لمساعدة النساء على ممارسة التمارين بشكل صحي وسليم ويدعم العديد من أنظمة التشغيل وهو مجاني تماماً حتى الآن.

السعر : مجاني

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MySoundtrack!

تطبيق MySoundtrack! يأتي بفكرة جديدة كلياً إذ يتيح لك تعيين مقاطع صوتية وموسيقية معينة لمجموعة مختلفة من الأماكن بحيث عند زيارتك لهذه الأماكن في المستقبل سيبدأ التطبيق في تشغيل الأغاني المرتبطة بهذه الأماكن. فعلى سبيل المثال يمكنك تعيين أغاني محددة للاستماع أثناء وجودك في المنزل أو أثناء تواجدك في المدرسة أو الجامعة أو حتى في محل عملك وبمجرد وجودك في هذه الأماكن على الفور سيرسل إليك التطبيق إخطاراً وبمجرد النقر فوقه سيتم تحويلك إلى مجموعة الأغاني التي قمت بتعيينها مُسبقاً لهذه الأماكن بالتحديد.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Noteit Widget

تطبيق Notiet Widget هو تطبيق مصمم للأصدقاء والأزواج وهو تطبيق بسيط جداً. كل ما عليك فعله هو تثبيت ويدجيت التطبيق على شاشتك الرئيسية ثم تبدأ في الاتصال بأي شخص من أصدقائك وإرسال ملاحظات ومدونات إليه لتظهر على شاشته الرئيسية. مجرد طريقة مزاح لطيفة ولكنها بالطبع لا تحل محل تطبيقات التواصل الشهيرة مثل سناب شات أو أي شيء من هذا القبيل.

السعر : مجاني

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PlayTube 2022

تطبيق PlayTube 2022 هو مُشغل فيديو احترافي يدعم جميع تنسيقات الفيديو الشائعة ويمكنك الاعتماد عليه من أجل دفق مقاطع الفيديو عبر الإنترنت بكل سهولة. من خلاله يمكنك حتى الاستماع إلى الموسيقى أو تشغيل الفيديو في وضع النافذة المنبثقة ليتيح لك القدرة على استكمال أعمالك أخرى على الهاتف في نفس وقت تشغيل الفيديو في نافذة مُصغرة. أيضاً سيساعدك التطبيق في العثور على جميع مقاطع الفيديو الشائعة عبر الإنترنت وتشغيلها من خلاله.

باستخدام هذا التطبيق يمكنك اختيار جودة الصورة ودقة عرض الفيديو التي تفضل مشاهدتها سواء كانت منخفضة أو متوسطة أو بدقة عالية الجودة. أخيراً وليس آخراً فهو يتيح مشاركة مقاطع الفيديو المُفضلة مع أصدقائك بكل سهولة.

السعر : مجاني

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Mind Notes- Notebook Memo Note

على الرغم من وجود العديد من تطبيقات تدوين الملاحظات على متجر جوجل بلاي إلا أن هناك عدد قليل جداً منها التي تدعم خواص التدوين السريع للملاحظات. ولكن تطبيق Mind Notes الجديد هو واحد من بين تلك التطبيقات التي تتمتع بواجهة سهلة وبسيطة الاستخدام لمساعدتك على تدوين ملاحظاتك بشكل سريع من خلال مجموعة من القوائم المرجعية وإدارتها باستخدام مجموعة مختلفة من الفئات.

يحتوي التطبيق على بعض الميزات اللطيفة مثل القدرة على تلوين الملاحظات الهامة وإنشاء مجموعة مختلفة من الفئات وفقاً لنوعية الملاحظات والقدرة على حماية الملاحظات وتأمينها بشكل جيد وفرز الملاحظات حسب الوقت والتاريخ ومزامنة الملاحظات بين أجهزة الأندرويد المختلفة وكم هائل من الميزات الأخرى الجديرة بالاهتمام.

السعر : مجاني

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Summoners War: Chronicles

هذا هو الجزء الأخير والجديد كلياً من لعبة تقمص الأدوار الشهيرة Summons War وكل ما عليك فعله بداخلها هو أن تجوب العالم المفتوح وتحارب الأشرار والزعماء وتهتم ببعض المهام الجانبية مثل الصيد ولعبة حماية الأصناف النباتية واللعب التعاوني والمزيد غير ذلك. هناك أكثر من 350 وحش يمكنك استدعاءهم لمساندتك في القتال. الرسوم الجرافيكية بسيطة وممتعة في نفس الوقت وساحات المعارك مليئة بالحركة والإثارة وبالتأكيد ستقضي وقت ممتع بداخلها.

السعر : مجاني