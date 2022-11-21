تسريبات – تغييرات منتظرة في تصميم هواتف ايفون 15

هواتف ايفون 15 المنتظرة يتوقع أن تأتي مع عدة تغييرات في التصميم وفقاً لآخر التسريبات بعد سنوات من ثبات التصميم الخارجي.

بحسب آخر التسريبات التي نشرها حساب @ShrimpApplePro على تويتر، فإن هواتف ايفون 15 سوف تأتي مع تصميم خارجي مصنوع من التيتانيوم بالإضافة إلى حواف خلفية مستديرة تشبه هواتف ايفون 11 وليس الحواف الحادة المستقيمة التي اعتدنا عليها منذ خلال السنوات الأخيرة مع هواتف ايفون 12 و 13 و 14.

اعتدنا من ابل أن تغير فلسفة التصميم في الايفون كل عامين أو ثلاثة وباتباع هذه الدورة يبدو أن الدور قد حان على هواتف ايفون 15 لنشهد معها تصميماً جديداً.

التيتانيوم في ايفون 15

وفقاً للتسريبات، فإن هيكل هواتف ايفون 15 سيكون مصنوعاً من التيتانيوم رغم ذلك سوف تحتفظ ابل بوجود الزجاج الخلفي.

جدير بالذكر أن هواتف الايفون حتى الآن لازالت مصنوعة من هيكل مكون من الفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم رغم تكرار الشائعات في سنوات سابقة حول تحول ابل إلى التيتانيوم.

بالمقارنة مع الفولاذ المقاوم للصدأ ، يتميز التيتانيوم بصلابة عالية نسبيًا تجعله أكثر مقاومة للخدوش ، كما أن صلابته تجعله متينًا بدرجة كافية لتحمل الانحناء.

مع ذلك ، فإن قوة التيتانيوم تجعله صعب الطلاء والحفر ، لذلك طورت ابل عمليات كميائية معينة للحفر عليه وطلاؤه ومتحه سطحًا شديد اللمعان للحصول على مظهر أكثر جاذبية.

ابل أيضًا تبحث استخدام طبقات رقيقة من الأكسيد يمكن أن تقلل من ظهور بصمات الأصابع الزيتية على ظهر هواتف الايفون وهي مشكلة لا تزال محل شكوى الكثير من مستخدمي الايفون.

جدير بالذكر أن ابل سبق لها استخدام التيتانيوم في منتجين لها مؤخراً الأول هو بطاقتها الذكية Apple Card للدفع الإلكتروني والثاني ساعتها الذكية الأغلى ثمناً Apple Watch Ultra.