تحديث جديد لسلسلة جالكسي S10 يجلب العديد من تحسينات الكاميرا!

طرحت سامسونج مؤخراً تحديث جديد لهواتف سلسلة جالكسي S10 من أجل تحسين ثبات واستقرار أداء النظام وإضافة بعض التحسينات الوظيفية وإصلاح العديد من الأخطاء.

من خلال سجل التغيير للتحديث الأخير يبدو أن هناك المزيد من التحسينات التي طالت قسم الكاميرا واتصال البلوتوث، فضلاً عن تحسين أداء واستقرار نظام التشغيل.

التحديث سيكون متوفر لكل من جالكسي S10 وجالكسي S10 بلس وجالكسي S10e وجالكسي S10 5G على نطاق واسع في الولايات المتحدة وجميع دول أوروبا وعلى الأرجح سيصل في وقت لاحق من الشهر الجاري إلى بقية المناطق الأخرى.

تم رصد سجل التحديث لأول مرة بواسطة موقع SamMobile والذي كشف عن إصدار التحديث برقم G97 * FXXUGHVJ5 أما بالنسبة لطراز 5G فلقد حصل على التحديث برقم إصدار G977BXXUDHVJ5.

تتلقى سلسلة جالكسي S10 التحديث الأمني لشهر أكتوبر الماضي بداخل نفس حزمة التحديث البرمجي بعد أن تلقت هواتف السلسلة في بعض الأسواق تحديث SMR في آواخر الشهر الماضي.

جدير بالذكر أن هواتف Galaxy S10 أنهت بالفعل فترة دعمها من حيث التحديثات الأمنية الشهرية المتتالية مما يعني أنها لم تعد مؤهلة للحصول على التحديث الأمني لكل شهر وإنما هي مقتصرة فقط على التحديثات الربع سنوية.

ومع ذلك، إذا كنت تمتلك أي من هواتف سامسونج المذكورة سلفاً في هذا التقرير فيجب أن تستعد على تلقي التحديث البرمجي الجديد خلال وقت قريب.

يمكنك البدء بالبحث عن التحديث يدوياً من خلال تطبيق الإعدادات ثم النظام ثم التحقق من وجود تحديثات جديدة وإذا اكتشفت أن هناك تحديثات قيد الانتظار فقم بتنزيلها وتثبيتها على الفور.

للأسف هواتف سلسلة جالكسي S10 ليست مؤهلة للحصول على نظام أندرويد 13 حيث أنهت سامسونج الدعم الرسمي عنها بعد اكتمال ثلاث أعوام كاملة على إطلاقها في الأسواق.

تم إطلاق هذه السلسلة بنظام أندرويد 9 وتلقت بعد ذلك أندرويد 10 وأندرويد 11 وأندرويد 12 ايضاً وبهذا فلقت حصلت هذه الهواتف على دعمها الكامل على مدار ثلاث سنوات وهي الفترة الزمنية التي كانت تتعهد بها سامسونج وقت إطلاقها.

ولكن يُقال أن الهاتف الوحيد في السلسلة الذي قد يحصل على أندرويد 13 هو هاتف جالكسي S10 لايت وهذا لأن هذا الهاتف وصل لاحقاً في عام 2020 بنظام أندرويد 10.