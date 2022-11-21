ستكون هناك اختلافات جوهرية بين هواتف سلسلة شاومي 13 – من حيث الشكل والمواصفات!

مؤخراً ظهر هاتف شاومي 13 برو من خلال بعض العروض المستندة على تصميمات CAD واليوم لدينا تسريب جديد للإصدار الأرخص ثمناً في السلسلة، شاومي 13 – Xiaomi 13. من الواضح أنه سيكون هناك اختلافات ملحوظة بين هاتف شاومي 13 وشقيقه الأغلى ثمناً، من حيث المواصفات والتصميم.

تسريبات تكشف عن اختلافات ملحوظة بين هواتف سلسلة شاومي 13

هذه خطوة غير متوقعة من شركة شاومي إذ كان من المعتاد دائماً أن تأتي هواتف السلسلة الرئيسية للشركة الصينية متماثلة في التصميم العام والمظهر الخارجي. ولكن يبدو أن الشركة قررت تغيير الأمور قليلاً مع هواتف شاومي 13.

مصدر هذه العروض هو موقع OnLeaks بالتعاون مع المُصمم الشهير CompareDial والتي كشفت عن احتواء هاتف شاومي 13 على شاشة مسطحة وحواف مسطحة على طول الجوانب الأربعة.

حواف الهاتف نحيفة للغاية وموحدة على طول الهاتف وعلى الجانب الخلفي توجد ثلاث كاميرات بترتيب غريب المظهر ولكن من بينها مستشعرين أكبر حجماً بشكل ملحوظ مقارنة بالمستشعر الثالث.

تظهر جزيرة الكاميرا في الجزء الأيسر من الجانب الخلفي ولكن لا يمكننا رؤية علامة شاومي التجارية على الجانب الخلفي وربما يكون السبب خطأ في التصميم أو مستويات الإضاءة.

أيضاً يبدو أن الجانب الخلفي منحني نسبياً، بينما كل من الجانب الأمامي والحواف الجانبية مسطحة تماماً. بالنسبة لمواصفات الهاتف الفنية فقد يمتاز الهاتف بشاشة مسطحة قياس 6.2 إنش تمتاز بفتحة ثقب مركزية في منتصف الشاشة من الأمام لاحتضان كاميرا الصور الشخصية.

وعلى ما يبدو أن الجانب الخلفي سيكون مصنوع من هيكل زجاجي. يدّعي المُسرب أن قياسات الهاتف تبلغ 152.8×71.5×8.3 مم ويصل إلى 1.3 مم مع احتساب نتوء الكاميرا الخلفية. وبالتالي سيكون الهاتف أنحف وأصغر كثيراً مقارنة بشقيقه الأغلى ثمناً.

بالتأكيد سيتم شحن الهاتف بمعالج كوالكم Snapdragon 8 Gen 2 SoC الذي تم الإعلان منذ أيام قليلة. وعلى الأرجح سيتم الكشف عن هواتف سلسلة شاومي 13 قبل نهاية العام في الصين ثم ستشق السلسلة طريقها إلى السوق العالمية في وقت لاحق من العام القادم.