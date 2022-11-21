سيصلك قريباً – هواتف OnePlus 9 تتلقى تحديث Oxygen OS 13 في الخارج!

بدأت شركة وان بلس – OnePlus في طرح أحدث إصدار من واجهة التشغيل المُخصصة Oxygen OS 13 المستندة على أحدث نظام أندرويد من أجل بعض هواتفها القديمة.

تفيد آخر الأنباء أن الشركة الصينية بدأت بالفعل في إرسال تحديث Oxygen OS 13 المستند على نظام أندرويد 13 لكل من OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro.

هواتف OnePlus 9 تتلقى أندرويد 13

هذين الهاتفين كانوا من بين أفضل الهواتف الرائدة لعام 2021 وتمتع كليهما بمواصفات مميزة وجاءوا بنفس التصميم الذي رأيناه على هواتف OnePlus 8.

وعلى الرغم من نجاح هواتف OnePlus 10 في عام 2022 الجاري إلا أننا سعداء بكل تأكيد لرؤية OnePlus لا تزال تولي اهتماماً مكثفاً لهواتفها القديمة.

تماماً مثلما نرى من سامسونج تحديث One UI 5.0 المستند على أندرويد 13 لهواتفها المؤهلة، تحاول وان بلس هي الأخرى اللحاق بالركب عن طريق إرسال التحديث الجديد لهواتفها القديمة بالتزامن مع إرسال سامسونج للتحديث الأخير لهواتفها السابقة.

وكما تعلمون، أندرويد 13 لم يأتي بعدد كبير من الميزات مثلما رأينا على أندرويد 12، ولكنه لا يزال يحتوي على بعض التغييرات الطفيفة التي سيرحب بها مستخدمو OnePlus 9 بكل تأكيد.

والآن، بناءً على آخر التسريبات، فإن الشركة الصينية بدأت بالفعل في طرح تحديث Oxygen OS 13 لهواتف OnePlus 9 بعد عدة أشهر قليلة من التحديثات التجريبية.

في الواقع، وان بلس لم تُعلن بشكل رسمي حتى الآن عن واجهة Oxygen OS 13 ولكن من خلال عدد كبير من لقطات الشاشة التي تمت مشاركتها على منتدى مجتمع الشركة أصبح لدينا فكرة كبيرة عما سيبدو عليه هذا التحديث بالضبط. ولكن إذا كنت أنت من بين الأشخاص المؤهلين لاختبار الإصدار التجريبي من نظام أندرويد 13 فمن المؤكد أنك على دراية كافية بكل ما سنراه قريباً.

الجدير بذكره أن هذا التحديث يشتمل أيضاً على التحديث الأمني لشهر أكتوبر 2022 وهناك بعض المشاكل التي تم إصلاحها مع التحديثات التجريبية والتي من بينها مشاكل لوحة الإعدادات السريعة والتأخر والتباطؤ الذي كان يواجه المستخدمون أثناء التمرير في درج الإشعارات.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالميزات الأكثر للاهتمام فسنجد أن أفضل الميزات الجديدة التي ستأتي بها واجهة Oxygen OS 13 تشتمل على تصميم Aquamorphic الساحر والإصدار الثاني من خاصية Private Safe وتكامل الرموز التعبيرية Bitmoji وتطبيق Spotify على شاشة القفل فضلاً عن التغييرات التي طرأت على مجلدات الشاشة الرئيسية.