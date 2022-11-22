أولى تسريبات هاتف Redmi K60 ظهرت للتو!

مؤخراً تم اعتماد هاتف Redmi K60 برقم طراز 23013RK75C من قِبل منظمة 3C الصينية ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف بشكل رسمي قبل نهاية العام الجاري أو خلال الربع الأول من العام القادم.

هاتف Redmi K60 سيشعل المنافسة في سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى إذ أنه قادم لمنافسة كل من OnePlus Ace 2 و Realme GT Neo 5 وجدير بالذكر أن هذه الهواتف لم تصل هي الأخرى إلى الأسواق بعد. كل هذا يعني أنه سيكون هناك العديد من الخيارات الرائعة المتاحة لمستخدمي الفئة المتوسطة العام القادم.

ووفقاً لآخر التسريبات التي تدّعي أنها على علاقة وثيقة بمصادر داخلية بشركة ريلمي، فلقد تم الكشف عن مواصفات هاتف Redmi K60 والتي سنشارككم إياها من خلال السطور التالية.

تسريب مواصفات هاتف Redmi K60

على الأرجح سيأتي هاتف Redmi K60 بشاشة قياس 6.67 إنش بدقة +QHD بمعدل تحديث 120Hz ومن المؤكد أن هذه الشاشة ستكون عبارة عن لوحة عرض AMOLED وستحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج.

لسنا متأكدين من صحة هذه الأخبار بعد ولكن يُقال أنه سيتم تجهيز الهاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC من شركة كوالكم مقترناً بذاكرة وصول عشوائي (رامات) بسعة تصل إلى 12 جيجابايت.

يُقال أن هاتف Redmi K60 سيحتوي على بطارية ضخمة بسعة 5500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 67 وات ومن المحتمل أن يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 30 وات فقط.

من حيث القدرات البصرية، فسيمتاز الهاتف بكاميرا سيلفي للصور الشخصية ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل. ولكن إعداد الكاميرا الخلفي سوف يمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل وقد يكون هذا المستشعر طراز Sony IMX686 الداعم لتقنية التثبيت البصري OIS وبجانبه عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكروا أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل.

جدير بالذكر أن عائلة Redmi K60 سوف تتألف من مجموعة مختلفة من الهواتف الذكية التي تستهدف فئات مختلفة من المستخدمين. بجانب إصدار Redmi K60 قد يكون هناك إصدار آخر باسم Redmi K60 Pro و Redmi K60 Gaming.

في النهاية، من المتوقع أن يتم الكشف عن هواتف Redmi K60 أو إحدى طُرز السلسلة في وقت مبكر من عام 2023 القادم.