ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر منطقة غوادالكانال في جزر سليمان جنوب المحيط الهادي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنّ الزلزال وقع عند الساعة 13:03 بالتوقيت المحلي جنوب غربي العاصمة هونيارا بـ 57 كيلومتر.

من جانبها، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية بجزر سليمان، أنّ الزلزال وقع على عمق 15 كيلومتر، وأكدت عدم وجود أي مخاطر لحدوث موجات تسونامي.​​​​​​​

