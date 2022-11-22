أخيراً – سامسونج تطرح ميزة الضغط الخلفي “Back Tap” لعدد كبير من هواتفها!

بعد سنوات من المماطلة والكثير من الانتظار قررت سامسونج أخيراً أن تجلب ميزة إيماءة “Back Tap” أو “النقر الخلفي” لهواتف جالكسي وقد أطلقت الشركة الكورية على الميزة اسم “Samsung Back Tap Gesture”.

كانت هواتف جوجل بيكسل هي أولى الهواتف الذكية التي تدعم إيماءة النقر الخلفي وذلك كان منذ عدة سنوات، وبعد ذلك لحقت بها شركة ابل وطرحتها من أجل هواتف ايفون. ولكن بناءً على تسريب اليوم، فسامسونج هي العلامة التجارية الثالثة التي تدعم هذه الميزة بشكل رسمي.

منذ أسابيع قليلة طرحت سامسونج تحديث One UI 5.0 لجميع هواتف جالكسي المؤهلة. جلب التحديث عدد كبير من الميزات الجديدة والتغييرات الملحوظة على هواتف جالكسي، ولا تزال الشركة مُستمرة في طرح التحديث لعدد أكبر من هواتفها المدعومة.

ولكن تحديث One UI 5.0 لم يشتمل على ميزة “إيماءة النقر الخلفي” ويبدو أن الشركة الكورية اعتقدت أنه من الحكمة أن تحتوي الواجهة الجديدة على هذه الميزة بعد غياب دام لسنوات خاصة وأنها على يقين بأنها ضمن إحدى الميزات التي طال انتظارها.

يبدو أن ميزة “Back Tap” ستكون جزءًا من تطبيق Samsung Good Lock والذي يمكنك تنزيله عبر متجر سامسونج جالكسي. من خلال هذا التطبيق يكون المستخدمون قادرون على تجربة ميزات مختلفة جنباً إلى جنب مع بعض التعديلات والإعدادات اليدوية التي تعزز من تجربة المستخدم. يُمكنك اعتبار التطبيق بمثابة أداة تخصيص حصرية لهواتف جالكسي.

يُمكن الوصول إلى ميزة Samsung Back Tap عبر تطبيق Good Lock

باستخدام تطبيق Good Lock يُمكنك تجربة العديد من الميزات الجديدة وتخصيص عدد هائل من الإعدادات التي لم تأتي مضبوطة على الهاتف بشكل افتراضي مُسبقاً.

الآن، ومع دعم التطبيق لميزة “Back Tap” أصبح مالكي هواتف سامسونج جالكسي لديهم القدرة على النقر المزدوج على الجانب الخلفي من الهاتف كنوع من الاختصار السريع لتنفيذ بعض المهام المختلفة.

يُمكنك ضبط إيماءة “Samsung Back Tap” من أجل التقاط لقطة شاشة سريعة أو تشغيل إحدى تطبيقاتك الأكثر استخداماً أو تنشيط مساعد جوجل الرقمي أو تنفيذ أي وظيفة أخرى بما يلبي احتياجاتك.

ومع ذلك، لا يزال هناك بعض القيود التي تعاني منها الميزة الجديدة على هواتف جالكسي والتي من ضمنها عدم القدرة على استخدامها عندما يكون الهاتف في وضع السكون أو عند تدني سعة الشحن أقل من 15% وبعض السيناريوهات الأخرى.

الآن للحصول على الميزة الجديدة سيتعين عليك التوجه إلى متجر سامسونج جالكسي وتحميل تطبيق Good Lock وستكون حينها قادر على الوصول إلى ميزة Back Tap.

في الوقت الحالي الميزة مُتاحة لجميع هواتف سامسونج الرئيسية من سلسلة S و Note ولكن من المتوقع أن تشق طريقها إلى عدد أكبر من هواتف الشركة متوسطة المدى من سلسلة جالكسي A وجالكسي M في وقت لاحق. على كل حال، بغض النظر عن طراز هاتفك، يمكنك تنزيل التطبيق وتجربة الأمر بنفسك.