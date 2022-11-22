مشاكل نتوقع حلها مع تحديث iOS 16.2

تختبر ابل حالياً تحديث iOS 16.2 والذي يتوقع إطلاقه قبل نهاية العام الجاري، وبجانب المزايا الجديدة التي سيضيفها للنظام على الايفون والايباد هناك كذلك مشاكل نتوقع حلها مع هذا التحديث.

مشكلة التأثيرات الحركية في الايفون

تحديداً على إصدارات برو من الايفون كانت هناك أخطاء في النظام موجودة منذ فترة طويلة وهي متعلقة بتعليق وتقطع الرسوميات والتأثيرات الحركية عند الخروج من التطبيقات أو التمرير أو التنقل بين تطبيق وآخر.

مالكو هواتف iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max كانوا يشكون خلال الآونة الأخيرة من الرسوم المتحركة المتقطعة للنظام ، والتي يمكن ملاحظتها بشكل خاص عند الخروج من الشاشة الرئيسية والتبديل بين التطبيقات والتمرير وما إلى ذلك.

التباطؤ والتعليق في رسوميات النظام مرئي للعين المجردة ويمكن ملاحظته ويمكن أن يكون مزعجًا للبعض.

هواتف ايفون برو على اختلاف إصداراتها تحتوي على وحدة معالجة رسومات GPU قوية لذا يمكنها التعامل مع الرسوم المتحركة للنظام بدون مشاكل. أي أخطاء أو تعليق في واجهة النظام والتأثيرات الحركية فهي من الواضح أنها أخطاء برمجية في النظام نفسه ، ويبدو أن ابل تقوم الآن بالعمل على حلها من خلال تحديث iOS 16.2.

إصدارات ايفون برو تدعم تقنية ProMotion والتي تجعل التنقل والسحب سلسة بفضل معدل تحديث الشاشة العالي حتى 120 هيرتز، أحياناً قد تتأثر رسوميات الشاشة عند تفعيل خاصية وضع الطاقة المنخفض Low Power Mode لكن هذا لا يحدث هنا، وإنما هناك تأثر واضح سواء تم تفعيل وضع الطاقة المنخفض أو لا.

هواتف ايفون برو غالية الثمن لذا يتوقع المستخدم دوماً تجربة أداء استثنائية خالية من العيوب وهذا من حقهم.

تحديث iOS 16.2 سوف يضيف عدة مزايا مهمة ومن المتوقع إطلاقه في منتصف ديسمبر المقبل.