تحديث One UI 5.0 – الميزات الجديدة وهواتف سامسونج المدعومة وكل ما تود معرفته!

سوف نتعرف على أهم ميزات تحديث One UI 5.0 من خلال هذا التقرير. لا جدال في أن أجهزة سامسونج الرائدة والمتميزة من بين أفضل هواتف الأندرويد التي يمكن الحصول عليها. ولكن السبب الرئيسي في نجاح أجهزة سامسونج يعود الفضل فيه إلى واجهة One UI المُخصصة من شركة سامسونج.

أهم مميزات تحديث One UI 5.0 من سامسونج

توفر واجهة One UI تجربة استخدام مُحسنة مع تسهيل جميع أدوات التحكم وعناصر الاستخدام التي تُعزز من تجربة المستخدم. واجهة One UI 5.0 هي واجهة المستخدم المستندة على نظام أندرويد 13 وقد أطلقت الشركة التحديث النهائي والمستقر لعدد كبير من هواتفها المؤهلة بعد عدة إصدارات تجريبية متتالية.

أعلنت سامسونج عن تحديث One UI 5.0 في صمت تام ولكن إذا لم يصلك إلى الآن، فلا داعي للقلق، فقط انتظر تلقي إشعار جديد في أي وقت بداخل تطبيق الإعدادات. ومع ذلك يجب التأكد من أن هاتفك مؤهل للحصول على التحديث الجديد من خلال قائمة الهواتف المُدرجة أسفل هذا التقرير.

من خلال هذا التقرير دعونا نتعرف على أهم وأبرز الميزات الجديدة التي اشتملتها واجهة One UI 5.0 ونلقي الضوء على مجموعة هواتف الأندرويد المتوقع حصولها على الواجهة بشكل رسمي.

نمط Material You أكثر عمقاً بتحديث One UI 5.0



أطلقت سامسونج واجهة One UI 4 العام الماضي بنمط Material You الجديد الخاص بنظام أندرويد 12 في الأساس. هذه كانت إحدى أهم ملامح نظام أندرويد 12 الجديدة.

الفكرة من نمط Material You هي إضافة بعض السمات الديناميكية على مظهر واجهة المستخدم وعناصر التحكم والأيقونات بما يتماشى مع لون الخلفية الرئيسية.

للوهلة الأولى قد تشعر أن الواجهة أصبحت مميزة بفضل نمط السمة الجديد، ولكن عند التعمق فيه أكثر، ستلاحظ أنه لم يكن مكتملاً من حيث جميع الجوانب إذ لا يزال هناك بعض الجوانب الفرعية في واجهة المستخدم التي لم تستفيد بشكل كامل من نمط Material You.

ولكن مع واجهة One UI 5 أصبح الوضع مختلفاً تماماً حيث أصبحت الجوانب الفرعية مندمجة بشكل أساسي مع نمط السمة المستخدمة، وبهذا الشكل يتم تمييز الواجهة وجميع جوانبها الفرعية بنمط Material You بناءً على رغبة المستخدم. الآن يتم تطبيق تغييرات الألوان في جميع أنحاء الواجهة بما في ذلك عناصر التحكم في الصوت.

تحسين محرك الثيمات الديناميكي

تماماً مثلما رأينا نظام أندرويد 13 على هواتف جوجل بيكسل، اهتمت شركة سامسونج بتحسين محرك الثيمات الديناميكي على واجهة One UI 5 من أجل توفير الدعم الموسع لمجموعة أكبر من الألوان.

الآن أصبح محرك الثيمات الديناميكي يدعم ما يصل إلى 16 سمة لونية محددة بشكل مُسبق بناءً على لون الخلفية المستخدمة للشاشة الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال بإمكانك الاختيار من بين 12 خيار أساسي للألوان، بما في ذلك 4 خيارات أخرى ثنائية اللون. ولكن على عكس هواتف جوجل بيكسل، سامسونج توفر لمستخدمي One UI 5 إمكانية تعطيل لوحة الألوان. وبالتالي إذا كنت لا تفضل الاعتماد على السمات المستندة إلى لون الخلفية المستخدمة، فيمكنك ببساطة تعطيل محرك الثيمات الديناميكي من الإعدادات.

علاوة على ذلك، فإن تطبيق السمة الديناميكية أصبح يشمل أيقونات تطبيقات الطرف الثالث، على عكس واجهة One UI 4 التي كان فيها تطبيق السمة الديناميكية منحصراً فقط على تطبيقات الطرف الأول.

تحسين أدوات الويدجت

من أجل تحسين قابلية الاستخدام قدمت سامسونج مع واجهة One UI 5.0 إمكانية تكديس الويدجت بشكل أفضل. فعلى سبيل المثال، كان في السابق يتم تحديد منطقة الويدجت الذكية متبوعاً بحجمه من منتقى الأدوات ثم إضافته إلى الشاشة الرئيسية. ثم تقوم بالضغط مطولاً على أدوات Smart Widget وتحديد الويدجيت التي تريد تكديسها معاً بداخل مساحة واحدة.

لذا، حاولت سامسونج تسهيل الأمور قليلاً مع واجهة One UI 5 من خلال إزالة فكرة “الويدجت الذكية”. الآن ستقوم بالنقر لفترة طويلة على عنصر واجهة المستخدم على الشاشة الرئيسية ثم النقر فوق خيار إنشاء مجموعة ويدجت وتحديد أدوات الويدجت التي تريد تكديسها مع بعض البعض.

دعم خاصية تعدد المستخدمين من أهم ميزات تحديث One UI 5.0



طرحت جوجل فكرة الدعم لخاصية المستخدمين المتعددين منذ نظام أندرويد 4.3 في عام 2013، والآن بعد مرور عقد من الزمان تقريباً، قررت سامسونج تدشين هذه الميزة في واجهة One UI 5.

من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم الحسابات والنسخ الاحتياطي ثم المستخدمون، ستكون قادراً على تشغيل خيار مستخدم أخر. هذه الميزة الهامة ستتيح لك استخدام هاتفك مع مجموعة من الأشخاص دون انتهاء خصوصية أي أحد منكم على الإطلاق.

سيكون لك مستخدم شاشة رئيسية خاصة به، وإمكانية الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك، ومجموعة تطبيقات مختلفة خاصة به. وجميع هذه الأشياء لن تتداخل أو تتعارض مع أي مستخدم آخر للهاتف. لذا، باختصار شديد، سيحصل كل مستخدم على هاتف جديد تماماً من خلال تسجيل الدخول بحساب المستخدم الخاص به.

هذه الميزة ستظهر فائدتها بشكل أكبر على الأجهزة اللوحية نظراً لأنه من الطبيعي أن يتم مشاركة الأجهزة اللوحية مع عدد أكبر من أفراد الأسرة أو الأصدقاء. وبالتالي يمكنك إنشاء ملف تعريف خاص بالمستخدم الأخر قبل أن تمنحه جهازك ليبدأ في استخدامه بشكل مؤقت. الأهم من ذلك أن واجهة One UI 5 تتيح القدرة على التبديل بين المستخدمين المتعددين من خلال لوحة الإعدادات السريعة.

إيماءات جديدة لتعدد المهام

من أجل تحسين تجربة الاستخدام، أضافت سامسونج إيماءتين تجريبيتين لواجهة One UI 5 حتى الآن. ومع ذلك للحصول عليها ستحتاج التعمق بداخل الإعدادات.

توجه إلى الإعدادات ثم الميزات المتقدمة ثم الميزات الاختبارية وهناك سترى إضافتين جديدتين: قم بالسحب للعرض المنبثق. ستجد أن الإيماء الأولى ستساعد على فتح التطبيق في وضع الإطارات “Windowed” عن طريق التمرير من الزاوية العليا اليمنى إلى منتصف الشاشة.

أما الإيماءة الثانية فهي تتيح القدرة على تقسيم الشاشة بشكل أسرع من خلال سحب إصبعين من الأسفل إلى منتصف الشاشة. جدير بالذكر أن هذه الإيماءات كانت متوفرة بالفعل مع واجهة One UI 4 من خلال وحدة Good Lock.

التعرف على النصوص بداخل تطبيق المعرض

مع واجهة One UI 4 كان من الممكن الحصول على إمكانية التعرف الضوئي على الحروف “OCR” من خلال Bixby، ولكن مع واجهة One UI 5 قررت سامسونج أن تجلب هذه الميزة إلى مقدمة الواجهة الرئيسية لتطبيق المعرض.

فعندما يكتشف تطبيق المعرض وجود نصوص داخل أي صورة، فسوف تلاحظ ظهور حرف T في الركن السفلي الأيمن من الشاشة. بمجرد النقر فوق حرف T سيتم تمييز النص داخل الصورة، وبعد ذلك يمكنك مشاركته أو نسخه.

مركز الخصوصية

قررت سامسونج إعادة تصميم قسم الأمان والخصوصية على واجهة One UI 5 حيث لا توجد ميزات جديدة للتلاعب بها أو التغيير فيها ولكن النهج المستخدم هنا هو شبيه بنفس النهج المستخدم على هواتف جوجل بيكسل.

الفكرة من مركز الخصوصية الجديد إعطاء المستخدم نظرة شاملة عن حالة أمان الهاتف أو ما يمكنه القيام به من أجل تحسين أمان الهاتف وإصلاح مناطق الخلل والثغرات الأمنية ونقاط الضعف.

خلفيات مُخصصة لجهات الاتصال

الآن، بات ممكناً تعيين خلفيات مخصصة لمكالمات جهات الاتصال بشكل فردي، حيث يمكنك تعيين خلفية محددة لكل جهة اتصال محفوظة على هاتفك.

سامسونج مانت تسمح بالفعل بإمكانية تغيير الخلفيات لجهات الاتصال بشكل فردي، ولكنها كانت مقتصرة على الخيارات المدمجة الافتراضية. ولكن الآن أصبح بإمكانك تعيين أي خلفية من اختيارك لأي جهة اتصال.

تحسين لوحة الإشعارات

حصل مركز الإشعارات في واجهة One UI 5 على بعض التحسينات الطفيفة. الآن أصبحت أيقونات التطبيقات التي تظهر في لوحة الإشعارات أكبر حجماً، وذلك من أجل مساعدة المستخدم في التعرف بسرعة وبشكل أفضل على التطبيق الذي تم استقبال إشعار جديد عليه.

تحسين الوضع الاحترافي في تطبيق الكاميرا

عملت سامسونج على تعديل واجهة الوضع الاحترافي في تطبيق الكاميرا من أجل مساعدة المستخدم على فهم الخيارات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، سيظهر مخطط الرسم البياني على شاشة تحديد المنظر أثناء الاعتماد على الوضع الاحترافي عند التصوير. وذلك من أجل مساعدة المستخدم على فهم توزيع نقاط الضوء بشكل أفضل وأسرع من السابق.

أما بالانتقال إلى إعدادات تطبيق الكاميرا الأساسية، فسوف تلاحظ خيار إضافة علامة مائية بشكل تلقائي على الصور وذلك من حماية حقوق ملكيتك على الصور التي تلتقطها قبل مشاركتها. خيار العلامة المائية ذكي للغاية إذ أنه يسمح لك بإضافة شعار “اسم الجهاز” أو “التاريخ” أو “الوقت” أو حتى “نص مُخصص”. علاوة على ذلك، ستكون قادراً على تخصيص نوع خط العلامة المائية ومحاذاة الشعار في المكان الذي ترغب به.

تعيين لغات مخصصة لكل تطبيق بشكل فردي

هذه ميزة ليست مقتصرة على واجهة One UI 5 وإنما هي واحدة من أهم المزايا التي جاء بها نظام أندرويد 13. الفكرة من هذه الميزة أن تمنحك حرية تعيين لغات مختلفة لكل تطبيق بشكل فردي. فعلى سبيل المثال إذا كنت تفضل تطبيق خرائط جوجل باللغة الإنجليزية بينما ترغب في جعل تطبيق يوتيوب باللغة العربية، فسيكون الأمر متاح أمامك بحرية كاملة.

التطبيقات النشطة في الخلفية

تغيير التصميم ليس الشيء الوحيد الذي طال شريط الإشعارات. فمثلاً عند فتح قائمة الوصول السريع والنقر فوق أيقونة الثلاث نقاط الرأسية فسوف تحصل على نافذة تحتوي على جميع التطبيقات النشطة “الآن” في الخلفية. ومن هناك يمكنك النقر فوق أي تطبيق واختيار “إغلاق”.

هواتف سامسونج المؤهلة للحصول على تحديث One UI 5

سلسلة جالكسي إس:

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Plus

Galaxy S20

Galaxy S20 FE

Galaxy S10 Lite

سلسلة جالكسي زد:

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

سلسلة جالكسي نوت:

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20

سلسلة جالكسي M:

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

سلسلة جالكسي A:

Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A03s

Galaxy A12

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy A03

سلسلة جالكسي F:

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23

سلسلة جالكسي تاب: