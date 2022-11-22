هل تصلح سماعات AirPods Pro لضعاف السمع؟

سماعات AirPods Pro هي من منتجات ابل المميزة للاستماع بتجربة صوت ممتعة لكن ماذا لو كان المستخدم يعاني من ضعف في حاسة السمع؟ هل يمكن أن تساعده تلك السماعات؟

فيما يتعلق بنظام تشغيل iOS على الايفون والايباد، هناك دوماً اهتمام من ابل بذوي الهمم من أصحاب الإعاقات وحرص منها على تسهيل استخدام أجهزتها مع مجموعة مزايا تُعرف بمزايا “تسهيلات الاستخدام” والتي تشمل أمور متعددة بعضها متعلق بسماعة AirPods Pro تجعلها تعمل كأداة مساعدة لضعاف السمع.

مزايا تسهيلات الاستخدام في AirPods Pro

واحدة من المزايا التي وفرتها ابل لسماعات AirPods Pro هي ميزة الاستماع المباشر Live Listen والتي تمكن المستخدم من الاستماع إلى الأصوات من حوله بشكل أفضل، هناك أيضاً ميزة تعزيز المحادثات Conversation Boost والتي تساعد المستخدم على الاستماع للمحادثات والأصوات الإنسانية بصورة أوضح.

وفقاً لدراسة جديدة أجرتها مؤسسة iScience العلمية، فإن سماعات AirPods Pro تحديداً قادرة على مساعدة الأشخاص ضعاف السمع من الدرجة الخفيفة إلى المتوسطة وتمكينهم من التكيف مع إعاقتهم السمعية.

نتائج الدراسة أظهرت اجتياز السماعات لأربعة أنواع من الاختبارات من أصل خمسة جعل السماعات تحصل على نتيجة “مقبولة” كأداة مساعدة لضعاف السمع. (في المقابل، اجتازت سماعات AirPods العادية اختبارين فقط من أصل خمسة ما يجعلها غير مناسبة لهذا الغرض).

جدير بالذكر أن سماعات AirPods Pro ليست بالأساس جهازاً متخصصاً لعلاج ضعف السمع رغم قدرتها على تحسين السمع في بعض الحالات، كما أنها غير حاصلة على موافقة الجهات الطبية الرسمية مثل منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA ولا تغني عن استخدام الأجهزة المتخصصة بعد النصيحة الطبية.