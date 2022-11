أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية ارتفاع الإصابات الناجمة عن الزلزال الذي ضرب ولاية دوزجة شمال غرب البلاد فجر الأربعاء، إلى 46 حالة، بجانب حدوث أضرار مادية.

وأوضحت الإدارة في بيان لها، أنّ معطيات وزارة الصحة تشير إلى أن 37 مصابا هم من سكان دوزجة، و6 من زونغلداق، والبقية من ولايات إسطنبول وصقاريا وبولو.

وأضاف الإدارة أنّ دوزجة شهدت 96 هزة ارتدادية بعد الزلزال الرئيسي الذي بلغت قوته 5.9 درجات، وشعر به سكان مدينة إسطنبول والولايات المجاورة.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أنّ الزلزال أدى إلى انهيار متجر في دوزجة وألحق أضرارا في نحو 8 مبان، بينها القصر العدلي، وأنّ الهزة العنيفة أدت أيضا إلى سقوط البضائع والأغراض في بعض المتاجر والمنازل على الأرض.

The post زلزال يضرب تركيا ويُوقع 46 إصابة إلى جانب حدوث أضرار مادية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا