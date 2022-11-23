تعرف على مواصفات هاتف فيفو الرائد iQOO 11 من خلال هذا التسريب!

تستعد العلامة التجارية الصينية iQOO التابعة لشركة فيفو – Vivo من أجل إطلاق هواتفها الرائدة iQOO 11 في الصين قبل نهاية العام الجاري. ومن المقرر أن تشق هواتف السلسلة طريقها إلى الأسواق العالمية اعتبارًا من شهر يناير العام القادم.

حتى الآن يُقال أن عائلة سلسلة iQOO 11 تتألف من ثلاث هواتف وهي: iQOO 11 و iQOO 11 Pro و iQOO 11 Legend. ومؤخراً تم تسريب مواصفات الذاكرة العشوائية وسعة التخزين الخاصة بطراز iQOO 11 Legend.

وفقاً لتسريب موقع 91Mobile فإن هاتف iQOO 11 Legend سيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

لسنا متأكدين مما إذا كانت هناك خيارات تخزين أخرى متاحة للهاتف أم أنه خيار التخزين الوحيد الذي سيكون متاحاً لهاتف iQOO 11 Legend.

علاوة على ذلك، لا نعرف مما إذا كان طراز Legend سيتم إطلاقه بجانب أخوته الأرخص ثمناً أم أن الشركة تخطط لتأجيل إطلاقه لوقت لاحق خلال العام القادم.

للأسف حتى وقت كتابتي لهذه السطور، فلا تزال بقية مواصفات الهاتف وتصميمه العام طي الكتمان. ولكن بالتأكيد طراز Legend سيكون درة تاج شركة iQOO لعام 2023.

مواصفات سلسلة iQOO 11 المحتملة

أما بالنسبة للمواصفات الأساسية فمن المتوقع أن يتم تجهيز هاتف iQOO 11 Pro بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC مقترناً بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

بالتأكيد سيشتمل الهاتف على شريحة V2 التي أعلنت عنها الشركة مؤخراً والمسؤولة عن معالجة الصور. بالنسبة للشاشة فسيتم تجهيز الهاتف بشاشة E6 AMOLED قياس 6.78 إنش مع معدل تحديث فائق السرعة يبلغ 144Hz.

بالتأكيد سيتم شحن الهاتف بنظام أندرويد 13. أما بالنسبة لقدرات التصوير الفوتوغرافي، فبناءً على ما تم تذكره في التسريب، فمن المتوقع أن يتم تجهيز الهاتف بكاميرا رئيسية دقتها 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ثالثة بدقة 48 ميجابكسل وعدسة أخرى للتقريب البصري بدقة 64 ميجابكسل.

كاميرا الهاتف الأمامية ستكون عبارة عن مستشعر بدقة 32 ميجابكسل. يُقال أن الهاتف سيستمد طاقته من بطارية سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 200 وات.

أما بالنسبة للطراز الأساسي في السلسلة، iQOO 11 فسوف يحتوي على نفس الميزات السابقة ولكن ستكون هناك بعض الاختلافات الملحوظة في قدرات الكاميرا.

أيضاً سيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 120 وات فقط بدلاً من 200 وات.